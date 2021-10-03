Davutoğlu, basın mensuplarıyla buluştu

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığının Şişli'de düzenlediği etkinliğe katıldı. Etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya gelen Davutoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BİZİM İÇİN BÜTÜN PARTİLER MUHATAPTIR"

"ARKAMA BAKMADAN İSTİFA ETTİM"

ABD ile olan ilişkilerle ilgili ise Davutoğlu, sorunların temelinin ilişkilerin şahsileşmesidir ifadelerini kullandı. Yapacağı ilk işin tekrar kurumsal ilişkileri dönüştürmek ve ciddi kurumsal yenilenme gerçekleştirmek olacağını söyledi.