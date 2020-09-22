Davutoğlu, basın kuruluşlarının Ankara temsilcilerine değerlendirmelerde bulundu
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Davutoğlu, basın kuruluşlarının Ankara temsilcilerine değerlendirmelerde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Türkiye ile Mısır arasında münhasır ekonomik bölge anlaşması yapılması lazım. Sevilla haritasının önüne geçilmesinin yolu Mısır ile o anlaşmayı yapmaktır.

22.09.2020 16:49 | Son Güncelleme: 22.09.2020 16:54

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Türkiye ile Mısır arasında münhasır ekonomik bölge anlaşması yapılması lazım. Sevilla haritasının önüne geçilmesinin yolu Mısır ile o anlaşmayı yapmaktır." dedi.

Davutoğlu, partisinin genel merkezinde basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Gelecek Partisini ulusal ve uluslararası konjonktür gereği bir ihtiyaç doğrultusunda kurduklarını ifade eden Davutoğlu, psikolojik olarak yeni bir sese, bir alternatife ihtiyaç olduğunu söyledi. Davutoğlu, "Türkiye'de eğer 'Niye siyasi parti kuruluyor' diye soruluyorsa soran ya dünyayı ya Türkiye'yi görmüyordur." diye konuştu.

Henüz yeni kurulan bir siyasi parti olduklarına işaret eden Davutoğlu, "Bir sene sonra Gelecek Partisi Türkiye'nin başat partilerinden biri olacak ve inşallah seçimlerde de iktidarın en güçlü adaylarından olacak." ifadesini kulandı.

Ekonomiye yönelik eleştirilerde bulunan Davutoğlu, "AK Parti neyi reddederek iktidar olmuşsa bugün aynı şeylerin içine düşmüş durumda." iddiasında bulundu.

Dış politikaya ilişkin eleştirilerde bulunan Davutoğlu, küresel ve bölgesel güçlerle dengelerin doğru ayarlanması halinde manevra kabiliyetinin genişleyeceğini söyledi.

Türkiye'nin Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülke olduğunu belirten Davutoğlu, "Türkiye ile Mısır arasında münhasır ekonomik bölge anlaşması yapılması lazım. Sevilla haritasının önüne geçilmesinin yolu Mısır ile o anlaşmayı yapmaktır." değerlendirmesini yaptı.

Davutoğlu, Mısır'daki darbeye hala karşı olduğunu ancak diplomasinin yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

"Gelecek Partisinin kendi cumhurbaşkanı adayı olacak"

Siyasi parti ittifaklarına yönelik bir soru üzerine ise Davutoğlu, "Biz tek başımıza iktidara gelmek üzere bir parti kuruyoruz. Bu partinin temelleri bunun için atıldı." dedi.

Davutoğlu, bir başka soru üzerine, Gelecek Partisinin cumhurbaşkanlığı makamına da parlamentodaki çoğunluğa da talip olduğunu belirterek, "Gelecek Partisinin kendi cumhurbaşkanı adayı olacak." ifadesini kullandı.

Davutoğlu, basın kuruluşlarının Ankara temsilcilerine değerlendirmelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Erdem

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