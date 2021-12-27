Davutlar MYO'da Sektör İş Birliği Etkinliği Gerçekleşti
Davutlar MYO'da Sektör İş Birliği Etkinliği Gerçekleşti Üniversite sektör işbirliği kapsamında Ramada Hotel & Suites By Wyndham, 27 Aralık 2021 tarihinde Üniversitemiz Davutlar Meslek Yüksekokulu'nu (MYO) ziyaret etti.
Davutlar MYO'da Sektör İş Birliği Etkinliği Gerçekleşti Üniversite sektör işbirliği kapsamında Ramada Hotel & Suites By Wyndham, 27 Aralık 2021 tarihinde Üniversitemiz Davutlar Meslek Yüksekokulu'nu (MYO) ziyaret etti.
Ziyarette; Ramada Hotel & Suites By Wyndham Genel Müdürü Serkan Yıldırım, yönetim kadrosundan Muhasebe Müdürü Aygün Özcan Demirsar, İnsan Değerleri Müdürü Nazlı Albayrak, F&B Müdürü Mehmet Çavuş, Mutfak Şefi Mustafa Ay ve Gıda Mühendisi Deniz Kazak, öğrencilere kendilerini tanıtarak otel ve olanakları hakkında bilgi verdi.
Davutlar Meslek Yüksekokulu ve otel arasında iş birliğinin devam etmesinin kararlaştırıldığı etkinlik, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.
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