Davutlar Mahallesi'ndeki Göletler Daha Çok Fayda Sağlayacak

29.01.2020 15:32 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:32

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda Yunusemre ilçesi Davutlar Mahallesi'ndeki 4 gölette bakım, onarım ve temizlik çalışması yaparak göletlerin daha faydalı ve kullanışlı hale gelmesini sağladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, üreticilerin faydasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. İlçelerde sürdürülen çalışmalar ile üreticilerin yanında yer alan ve gelirlerinin artmasına yönelik yatırım çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, ekonominin canlanması adına yaptığı çalışmaları üreticilerin hizmetine sunuyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Yunusemre ilçesi Davutlar Mahallesi'ndeki 4 adet hayvan içme suyu göletinin 3'ünde temizlik bir tanesinde ise genişletme çalışması yaptı. Temizlik çalışması sonrasında genişletilerek daha kullanışlı hale getirilen göletler üreticilerin hizmetine sunuldu. Bakım, temizlik ve genişletme çalışmaları yapılan göletlerden mahallede bulunan 3 bin 84 küçükbaş ve 142 büyükbaş hayvan faydalanması hedefleniyor. Davutlar Mahallesi sakinleri, mahallelerinde yapılan çalışmalardan çok memnun olduğunu belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve tüm ekibine teşekkürlerini iletti. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 17 ilçede sürdürülen çalışmaların aynı hızla devam edeceğini belirterek, üreticilerin yararına olacak çalışmaların teknik ekipler tarafından yürütülmeye devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Bültenler