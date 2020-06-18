Davutlar kapalı pazar yerinin çatısı yenilendi
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Davutlar kapalı pazar yerinin çatısı yenilendi

Kuşadası Belediyesi, Davutlar Mahallesi' ndeki kapalı pazar yerinin çatısını yeniledi.

Davutlar kapalı pazar yerinin çatısı yenilendi
18.06.2020 09:33 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:37

Kuşadası Belediyesi, Davutlar Mahallesi' ndeki kapalı pazar yerinin çatısını yeniledi. Her türlü iklim şartına dayanıklı malzemenin kullanıldığı çatı sayesinde pazar yeri daha estetik ve modern bir görünüme kavuştu.

Davutlar Mahallesi Balkan Sokak üzerinde toplam 5 bin 600 metrekare alana kurulu olan kapalı pazar yerinin çatısı Kuşadası Belediyesi tarafından yenilendi. Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kapalı pazar yerinin eskiyen çatısını söküp yerine ekstürde masif polikarbon malzemeden yapılan çatıyı monte etti. Çatının üzerine pazarcı esnafı ve vatandaşların güneşten etkilenmemesi için jüt bezi de gerildi. Ekipler ayrıca yağmur suyu iniş borularını yenileyip, mazgalları temizledi. Estetik ve modern bir görünüme kavuşan kapalı pazar yerinde artık Davutlar sakinleri olumsuz hava koşullarından etkilenmeden gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilecek.

Kuşadası'nda hizmet odaklı çalışmayı kendilerine prensip edindiklerini belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, "Davutlar kapalı pazar yerinin çatısını yenileyerek esnafımızın daha konforlu ve sağlıklı şartlara kavuşmasını sağladık. Bu sayede hemşehrilerimiz de güvenli bir ortamda alışveriş yapabilecek" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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