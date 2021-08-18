Davutlar'da Değişim Başladı

Kuşadası Belediyesi tarafından kentin sorunlarına uzun vadeli çözüm getirmek amacıyla yürütülen alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları Davutlar Mahallesi ile sürüyor.

Kuşadası Belediyesi tarafından kentin sorunlarına uzun vadeli çözüm getirmek amacıyla yürütülen alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları Davutlar Mahallesi ile sürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Davutlar-Güzelçamlı Kanalizasyon Hattı'nın 2. etap çalışmalarını sürdürürken Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, alt yapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda yol yapımına başladı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Değişimin yeni adresi Davutlar olacak" dedi.

Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde yaşama geçirilen çalışmalarla Kuşadası'nın uzun yıllardır çözüm bekleyen alt ve üst yapı sorunları bir bir çözülmeye başladı. "Kuşadası'nda yap-boz devri bitti" diyen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel öncülüğünde ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde sürdürülen çalışmalarla Türkmen Mahallesi, Balıkçılar Meydanı, Kemal Arıkan Caddesi ve turistik çarşıların tüm alt ve üst yapısı bütünüyle yenilendi. Alt yapı yenileme çalışmaları tamamlanan İkiçeşmelik Mahallesi'nde ise Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yol yapımına başlandı.

8 Sokak ve 2 caddede yol çalışması

İkiçeşmelik Mahallesi ile eşzamanlı olarak Davutlar Mahallesi'nde de yol yapım çalışmalarına başlandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından kanalizasyon hattı döşenen, AYDEM ve Telekom tarafından ise elektrik ve internet alt yapıları yenilenen cadde ve sokaklarda Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yol çalışması yürütülüyor. Öğretmen Taner Gürel, Kavalcı, Eren, Muhtar, Genç, Çengel, Hamarat ve Başaran sokaklar ile Kazım Karabekir ve Fevzi Çakmak caddelerinde devam etmekte çalışmalar en kısa süre içerisinde tamamlanacak. Yol yapım çalışmaları Davutlar Mahallesi'nin alt yapısı yenilenen diğer cadde ve sokaklarında devam edecek.

Sorunlara kalıcı çözüm

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, tüm mahalleleri, cadde ve sokakları ile modern bir turizm kenti için çalıştıklarını belirterek şöyle konuştu: "Türkmen ve İkiçeşmelik mahallelerimizin ardından Davutlar Mahallemizin de uzun yıllardır çözüm bekleyen alt ve üst yapı sorunlarını kalıcı olarak gidermek için Aydın Büyükşehir Belediyemiz ve ilgili diğer kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplam 190 bin metrekarelik bir alanı kapsayacak olan çalışmalarımız 40 bin metrekarelik alanda başlamış durumda. Bu kış ağırlığımızı Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerine vererek, bu bölgelerimizi sağlıklı bir alt yapıya ve turizm kentine yakışır modern ve estetik bir görünüme kavuşturacağız. Her şey güçlü bir Kuşadası ve güzel bir gelecek için" - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı