Davut Kıranlı öldü iddialarına Müge Anlı ne dedi? Müge Anlı'nın Davut Kıranlı intihar etti iddialarına tepkisi ne oldu?

Karısı başka bir adama kaçan Davut Kıranlı'nın intihar ettiği iddia edilmişti. Müge Anlı konu ile ilgili açıklama yaparken Davut Kıranlı'nın öldüğü iddialarına açıklık getirdi. Peki, Davut Kıranlı öldü iddialarına Müge Anlı ne cevap verdi?

Karısının kendisinden 15 yaş küçük olan bir adama kaçtığını söyleyerek Müge Anlı'dan yardım isteyen Davut Kıranlı'nın intihar ettiği iddia edilmiş. Kısa sürede yayılan iddiaların ardından Müge Anlı'dan jet hızında bir açıklama geldi. Peki, Müge Anlı'nın Davut Kıranlı iddialarına tepkisi ne oldu?

DAVUT KIRANLI'NIN İNTİHAR MI ETTİ?

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'daki Sevgi Kıranlı Türkiye'nin gündemi oldu. 4 torun sahibi olan Sevgi Kıranlı ona 'Güzelim' diyen kocası Davut Kıranlı'yı bırakarak 35 yaşındaki şoför ile kaçtı.

Günlerdir canlı yayında eşinin kendisine geri dönmesi için bekleyen Davut Kıranlı hakkında bir iddia ortaya atıldı. Eşinin kaçtığı adamı sevdiğini söylemesiyle büyük şok yaşayan Davut Kıranlı'nın intihar ettiği söylendi.

DAVUT KIRANLI ÖLDÜ İDDİALARINA MÜGE ANLI NE DEDİ?

Bugünkü canlı yayınının sonunda konu hakkında açıklama yapan Müge Anlı, "Böyle yalan yanlış haberler yapan garip insanların saçma sapan haberleri... Hafta sonu çok üzüldüm bu haberlere. Söylemeyecektim de sordular. Zaten sıkıntıları var adamın. Böyle haberlerle teşvik ediyorsunuz. Ordu'da şu an kızları yardım ediyor. Sosyal hizmetler de yardım edecekler" diyerek haberleri sert bir dille yalanladı.