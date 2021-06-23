Davut Güloğlu'nun Sıla şikâyetine ikinci takipsizlik

Sıla'nın şikayeti üzerine Güloğlu'na hakaret suçundan 8 bin 500 TL adli para cezası verilmişti.

Sıla'nın şikayeti üzerine Güloğlu'na hakaret suçundan 8 bin 500 TL adli para cezası verilmişti. Güloğlu da avukatı aracılığıyla ünlü şarkıcı hakkında İstanbul Anadolu Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunarak 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile aşağılama' suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.

Bu şikayetine takipsizlik kararı verilmesi üzerine Güloğlu, yeniden savcılığa başvurarak Sıla'yı mahkemeye verdi. Savcılık, Sıla hakkında soruşturma başlattı. Güloğlu'nun şikayetine yine takipsizlik kararı veren savcılık gerekçe olarak, aynı konuyla ilgili daha önce de soruşturma başlatıldığı ve takipsizlik kararı verildiği, bu nedenle yeniden soruşturma yapılması olanağının bulunmadığını belirtti.

Kaynak: Hürriyet