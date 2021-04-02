Davut Güloğlu'ndan Sıla'ya 15 Temmuz mitingine ilişkin sözleri nedeniyle suç duyurusu

Şarkıcı Davut Güloğlu, 2016 yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne katılıp katılmayacağının sorulması üzerine 'Böyle bir şovun içerisinde yer almayacağım' diyen şarkıcı Sıla Gençoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şarkıcı Davut Güloğlu, 2016 yılında 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne katılıp katılmayacağının sorulması üzerine 'Böyle bir şovun içerisinde yer almayacağım' diyen şarkıcı Sıla Gençoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şarkıcı Davut Güloğlu, 2016 yılında Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne katılıp katılmayacağının sorulması üzerine 'Hayır katılmayacağım, kesinlikle darbe karşıtıyım ama böyle bir şovun içerisinde yer almayacağım' diyen şarkısı Sıla Gençoğlu hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan suç duyurusunda bulundu. Güloğlu, avukatı Fırat Söylemez aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesi sundu. Dilekçede, FETÖ'nün 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe girişiminde 248 asker, polis ve vatandaşın şehit düştüğü, halkın büyük mücadelesiyle birlikte darbe girişiminin bertaraf edildiği, darbe girişimi sonrasında 'Demokrasi nöbeti' olarak adlandırılan 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Mitingine 5 milyon kişinin katılım sağladığı anlatıldı.

"Müvekkilim derin üzüntü duymuştur"

Sıla Gençoğlu'nun 4 Ağustos 2016'da mitinge katılıp katılmayacağı sorusu üzerine, 'Hayır katılmayacağım, kesinlikle darbe karşıtıyım ama böyle bir şovun içerisinde yer almayacağım' dediği, bu sözler nedeniyle Davut Güloğlu'nun derin üzüntü duyduğu, bu sözlerin kamu güvenliği açısından açık tehlike oluşturduğu belirtildi. Sıla Gençoğlu'nun beyanlarının toplumun her kesiminden tepkiler aldığı vurgulandı. Dilekçede, Sıla Gençoğlu'nun "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan cezalandırılması istendi.

Güloğlu'nun avukatından açıklama

Konuya ilişkin konuşan Davut Güloğlu'nun avukatı Fırat Söylemez, "15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Mitingi gerçekleşmişti. Ciddi bir katılım söz konusuydu. Burada Davut Bey de bulunmuştu. Bu mitingle alakalı Sıla Gençoğlu'na mitinge katılıp katılmayacağının sorulması üzerine, 'hayır katılmayacağım, böyle bir şovun içerisinde de yer almayacağım' şeklinde bir beyanı olmuştu. Bu beyan çok ciddi tepkiler çekti. Bu eleştirilerden birisini de Davut Bey gerçekleştirmişti. Bu eleştiri Sıla Gençoğlu tarafından bize göre kötü niyetli olarak mahkemelere taşındı. Bununla alakalı olarak müvekkilimiz hakkında hem hukuk hem ceza davası açıldı. Ceza davasında adli para cezası verildi, hüküm kesinleşti. Tazminat davasında Davut beyin eleştiri mahiyetindeki sözün haksız tahrik altında söylendiği kanaatini getirdi" dedi.

Avukat Söylemez, "Bugün yaptığımız suç duyurusu ise, Sıla'nın 'şov yapıyorlar' şeklindeki beyanıyla 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" maddesinin alenen ihlal edildiği gerekçesiyle yapıldı. İfade özgürlüğü esastır ancak bu özgürlük de sınırsız değildir. Sıla Gençoğlu aleyhine yaptığımız suç duyurusunun neticesini bekleyeceğiz" diye konuştu.

Olayın Geçmişi

Bir televizyon programında Sıla hakkında konuşan şarkıcı Davut Güloğlu, 'Darbeye karşıyım ama Yenikapı'daki şova katılmayacağım' diyen Sıla Gencoğlu için "S... olsun gitsin" ifadesini kullanmıştı. Sıla'nın şikayeti üzerine yargılanan Güloğlu, 'hakaret' suçundan 8 bin 500 lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Öte yandan Sıla, Güloğlu aleyhine 60 bin liralık manevi tazminat davası açmış, davayı kısmen kabul eden mahkeme, Güloğlu'nun 4 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı