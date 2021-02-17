Davut Can Tayyar, Anadolu'nun 10 farklı şehrini Downhill vlogları ile tanıtacak

Özellikle gençlerin yakından takip ettiği tepe iniş sporu Downhill, bu kez Türkiye'nin tanıtımında rol oynayacak. Downhill sporcusu Davut Can Tayyar, Anadolu'nun 10 ayrı şehrinde video içerik üretmek adına görüşmelere başladı.

Tüm dünyada ilgiyle takip edilen tepe iniş sporu downhill, Türkiye'de de giderek yaygınlaşıyor. Özellikle gençlerin ilgilendiği bu spor dalı, Türkiye'nin tanıtımı için önemli bir fırsat olarak görülüyor. Downhill sporcusu Davut Can Tayyar ise bu kapsamda faaliyet gösteren isimler arasında öne çıkıyor. Downhill branşında ulusal sıralamada ilk 3'te, global sıralamalarda ise ilk 200'de yer alan Tayyar, sosyal medyada 500 binin üzerinde izlenmeye ulaşan videoları ile hem gençlerin bu branşa yönelmesine hem de Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bugüne kadar Antalya, Alanya, Hatay, Gaziantep, İstanbul ve İzmir illerinde ve Macaristan ve Bulgaristan'da çekimler yapan Tayyar, rotasını şimdi de Anadolu'ya çevirecek.

ANADOLU'DA 10 FARKLI LOKASYONDA ÇEKİM YAPILACAK

Konuya ilişkin detayları paylaşan Tayyar, "2021 sonuna kadar Anadolu'da 10 farklı lokasyonda vlog çekimleri ile şehir ve beldelerimizi farklı bir bakış açısı ile tanıtmayı amaçlıyorum. Bu kapsamda 10 farklı özel marka ile halihazırda iş birliği ve sponsorluklarım bulunuyor, görüşmeler ise devam ediyor. Bugün 100 binin üzerinde izlenmeye erişmiş bir Twitch yayıncısı ve koçu olarak diğer sosyal mecralardan yapmış olduğum video içerik paylaşımları ile 500 binin üzerinde izlenmeye ulaştım. 13-25 yaş arası gençlerin yüzde 65-70'i tarafından yakından takip edildiğimi ve gençlerin yüzde 35'inin yurt dışında olduğunu gördüm. Bu noktada projemin uluslararası arenada Türkiye'nin imajına farklı bir boyut katacağına inanıyorum" dedi.

DOWNHİLL GARAJI OLUŞTURUYOR

Sosyal medya gelirlerinden sağlanan bütçeler ile DownHill Garajı adlı bir platform da oluşturacağını aktaran Davut Can Tayyar, "Mayıs, haziran aylarında açılması planan Downhill Garajı'nda farkındalık etkinlikleri ve ücretsiz workshoplar düzenlenecek. Maddi durumu yeterli olmayan ihtiyaç sahibi sporculara ücretsiz teknik destek hizmeti de verilecek. Sektördeki beklentilerden yola çıkarak yeni oluşturulması düşünülen bu federasyon ile milli sporcu olarak globalde ülkemizi temsil etmek için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı