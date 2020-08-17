Davut Aynur son yolculuğuna uğurlandı Bilecik'in ünlü iş ve siyaset insanlarından Davut Aynur (92) gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bilecik'in ünlü iş ve siyaset insanlarından Davut Aynur (92) gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası ile Demokrat Parti eski Bilecik İl Başkanlığı görevi yapan, kenttin önemli iş insanı Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Hakkı Aynur'un babası Davut Aynur hayatını kaybetmişti. Bilecik iş hayatında önemli bir yere sahip, maden sektörünün tecrübeli isimlerinden olan Aynur'un cenazesinin bugün ikindi namazına müteakiben TOKİ Kuruluş Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.

Cenazeye, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz ve sevenleri katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA