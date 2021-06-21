Davut Arpa kimdir? Davut Arpa kaç yaşında, nereli? Davut Arpa hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündeminde dikkatleri çeken Davut Arpa vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Davut Arpa kaç yaşında, nereli? Davut Arpa hayatı ve biyografisi! Davut Arpa kimdir?

Kamu kurumlarında yürüttüğü faaliyetlerle dikkatleri çeken Davut Arpa hakkında araştırmalar yapılıyor. Davut Arpa kimdir? Davut Arpa kaç yaşında, nereli? Davut Arpa hayatı ve biyografisi!

DAVUT ARPA KİMDİR?

2012-2017 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisinde 24, 25 ve 26. dönemlerde milletvekili danışmanı olarak görev yaptı. 2017 yılında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinde Genel Müdür Danışmanlığı görevini yürüten Arpa, 2018 yılında İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı görevine getirildi. 2018-2020 yılları arasında İnsan Kaynakları Daire Başkanı olarak görev yapan Arpa, Merkez Birliği Yönetim Kurulunun 23.02.2021 tarihli Kararı ile Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Doğum Tarihi ve Yeri : 1988 - Malatya

Eğitim Durumu : Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden 2010 yılında mezun oldu. 2014 yılında da İktisat Anabilim dalında Yüksek Lisansını tamamladı.

Yabancı Dil : İngilizce

Medeni Hali : Evli, 1 çocuk babası