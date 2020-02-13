'Davulun efsanesi', 'Yaşayan insan Hazineleri' envanterinde

13.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:24

KIRŞEHİR'de, ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'tan sonra 'davulun efsanesi' olarak bilinen Adem Göçer de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Yaşayan İnsan Hazineleri' envanterine girdi. Adem Göçer, "Cumhurbaşkanımızın elinden bu ödülü almak benim için onur vericiydi" dedi.

Kırşehir'de yaşayan evli ve 4 çocuk babası Adem Göçer, dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden 'davul yapımı ve icrası' ödünü aldı. Kentte ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'tan sonra, UNESCO tarafından 2003 yılında kabul edilen 'Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi' kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Yaşayan İnsan Hazineleri' envanterine Adem Göçer de girmiş oldu. Kentte 'davulun efsanesi' olarak bilinen Adem Göçer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır'ı ziyaret etti.

Kaynak: DHA