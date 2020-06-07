Davullu zurnalı asker uğurlamasında koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
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Davullu zurnalı asker uğurlamasında koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı

İZMİR Şehirler Arası Otobüs Terminali'ndeki büyük bölümünü davullu zurnalı asker uğurlamasına gelenlerin oluşturduğu kalabalık, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

Davullu zurnalı asker uğurlamasında koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
07.06.2020 14:06 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:09

İZMİR Şehirler Arası Otobüs Terminali'ndeki büyük bölümünü davullu zurnalı asker uğurlamasına gelenlerin oluşturduğu kalabalık, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

Şehirler arası seyahat sınırlamasının 1 Haziran itibarıyla kaldırılmasının ardından İzmir Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (İZOTAŞ) hareketli günler başladı. Asker uğurlamasıyla birlikte otobüs terminalinde, bugün öğle saatlerinde yoğunluk daha da arttı. Koronavirüsle mücadele kapsamında uzmanların sık sık yaptığı maske takılması ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi uyarılarına ise aldırış edilmemesi dikkat çekti. Terminalde, peronda otobüslerinin hareket saatini bekleyenlerin büyük bölümü ile asker uğurlaması yapan yaklaşık 100 kişinin koronavirüs tedbirlerini hiçe saydığı gözlendi. Davul ve zurna eşliğinde toplananlar, maskesiz olarak ve sosyal mesafeye dikkat etmeyerek, halay çekip, dans etti. Asker eğlencesini cep telefonlarının kameraları ile görüntüleyenler de sosyal mesafe kuralına uymazken, kutlama sloganlarla son buldu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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