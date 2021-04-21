Davulcuyla bir oldular, kısıtlamada sahura kadar hem söyleyip, hem oynadılar

Erzurum'da bir grup genç kısıtlamayı hiçe sayıp Ramazan davulcusuyla birlikte sahura kadar oyun havası oynadı.

Erzurum'da bir grup genç kısıtlamayı hiçe sayıp Ramazan davulcusuyla birlikte sahura kadar oyun havası oynadı. Sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı bu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Erzurum'da bir grup genç vatandaşları sahura uyandıran Ramazan davulcusuyla birlikte dakikalarca oyun havası oynadı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde Ramazan davulcusunun çaldığı gençlerin ise hem şarkı söyleyip hem de oynadıkları görüldü.

Vatandaşlarda bu anları evlerinin pencerelerinden ve balkonlarından cep telefonları ile kaydetti. Kısıtlama saatinde sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayan gençler bir süre sonra dağıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı