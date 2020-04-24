Davulcuların Ramazan umuduna Korona virüs engeli
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Aydın, Güncel, Haber

Davulcuların Ramazan umuduna Korona virüs engeli

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması birçok sektörü olduğu gibi müzisyenleri de olumsuz etkiledi.

24.04.2020 17:01 | Son Güncelleme: 24.04.2020 17:01
Davulcuların Ramazan umuduna Korona virüs engeli

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması birçok sektörü olduğu gibi müzisyenleri de olumsuz etkiledi. Bir aydır hiçbir düğün töreni ve eğlence yapılmaması nedeniyle zor günler yaşadıklarını belirten davulcular, "Tek ümidimiz Ramazan davuluydu. Ramazan ayı için de bahşiş yasaklanınca tüm umutlarımız yarım kaldı" diye konuştu.

Aydın'da geçimini müzisyenlikle sağlayan insanların çoğunlukta olduğu Ilıcabaşı Mahallesi'nin sakinleri, Ramazan ayında davul çalıp, para kazanmak ümidiyle tüm hazırlıklarını tamamladı. Mahalle muhtarı Alim Tarım ve Aydın Müzisyenler Odası Başkanı Fehmi Yanar'ın girişimleriyle Ramazan'da davul çalmak için dışarı çıkma izni de alan Aydınlı davulcular, bahşiş toplama yasağı nedeniyle zora düştüklerini söylediler.

Mahallede yaşayan vatandaşların büyük çoğunluğunun müzisyenlik yaparak geçimini sağladığını belirten Fehmi Yanar, "Biz müzisyenlerin tüm umudu bahar dönemindeki düğün ve eğlencelerdir. Korona virüs nedeniyle önce düğün ve eğlenceler iptal edildi. Umudumuzu Ramazan ayı davuluna bağladık. Bu yönde izinlerimizi de aldık. Ancak şimdi de davulcuların bahşiş alması yasaklandı. Bu uygulama tüm davulcuları zora sokar" diyerek, yetkililerden bahşiş almayı serbest hale getirmelerini istedi.

Mahalledeki davulcuların çalışamadığından dolayı zor durumda olduğunu belirten Ilıcabaşı Muhtarı Alim Tarım ise davulcuların izinlerini hazırladıklarını belirterek, bahşiş meselesinin çözümü için yetkililerden yardım istedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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