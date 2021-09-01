Davulcu, şov uğruna az kalsın kendini yakıyordu
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Davulcu, şov uğruna az kalsın kendini yakıyordu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da bir düğünde sahne alan davulcunun kolonyalı alev şovu kötü bitti.

Şanlıurfa'da bir düğünde sahne alan davulcunun kolonyalı alev şovu kötü bitti. Davulun üzerinde birden parlayan alevler davulcunun saçı ile yüzünü yakarken o anlar kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'da bir davulcunun alev şovu az kalsın faciaya neden oluyordu. Düğün salonunda sahne alan bir davulcu halay çeken konuklara, kolonya ile ateşli şov yapmaya kalkıştı. Davulcu şov esnasında birden parlayan alevlerden kendisini zor kurtardı. O anlar düğüne katılan bir konuğun cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

PANİK ANLARI KAMERADA

Davulun üzerine döktüğü kolonyayı ateşe veren davulcu, tokmağıyla vurduğu davuldan alev çıkardı. Düğün salonu çalışanı alevlerin devam etmesi için davulun üzerine dikkatsizce kolonya döktü. Kolonyanın fazla dökülmesinden dolayı alevler birden parladı. Parlayan alevler davulcunun yüzü ile saçını yakarken davulcunun gömleğini tutuşturdu. Davulu elinden bırakarak alevlerden kurtulan davulcunun yaşadığı panik anları görüntüye yansıdı.

(Muhammet Abdulkadir Esen/İHA)

Davulcu, şov uğruna az kalsın kendini yakıyordu
Davulcu, şov uğruna az kalsın kendini yakıyordu
Davulcu, şov uğruna az kalsın kendini yakıyordu
Davulcu, şov uğruna az kalsın kendini yakıyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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