Davulcu davul tokmağıyla zurnacıyı hastanelik edip 10 bin lirasını gasp etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Davulcu davul tokmağıyla zurnacıyı hastanelik edip 10 bin lirasını gasp etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Davulcu davul tokmağıyla zurnacıyı hastanelik edip 10 bin lirasını gasp etti Samsun'da düğünden dönen zurnacının yolu zurnacı ve davulcu oğlu tarafından kesilerek davul tokmağı ile darp edilip hastanelik edilerek 10 bin lirası gasp edildi.

- Davulcu davul tokmağıyla zurnacıyı hastanelik edip 10 bin lirasını gasp etti

SAMSUN - Samsun'da düğünden dönen zurnacının yolu zurnacı ve davulcu oğlu tarafından kesilerek davul tokmağı ile darp edilip hastanelik edilerek 10 bin lirası gasp edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kavak ilçesindeki düğünde zurna çalıp düğün bitince düğün sahibi tarafından araçla evine götürülen zurnacı H.G.'nin yolu kesilerek davul tokmağı ile darp edilip kanlar içinde kaldı. Kendi imkanları ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek tedavi altına alınan 2 çocuk babası 15 yılık zurnacı H.G. kendisine saldıranların cebindeki 10 bin lira parasını da gasp ettiklerini iddia etti. Şikayetçi olan H.G.," Düğünden dönüyordum. İçinde bulunduğum aracın yolu kesildi. Benim gibi zurnacı olan M.S.'nin davulcu olan oğlu O.S. yanıma geldi ve babasının benimle konuşmak istediğini söyledi. Ben de konuşmak için araçtan inince baba-oğul ve yanlarında bulunan bir kişi bana davul tokmağı ile saldırıp darp edip kredi kartı borcunu yatırmak için üzerimde bulunan 10 bin lira paramı da alıp gasp ettiler. Şikayetçiyim" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Davulcu davul tokmağıyla zurnacıyı hastanelik edip 10 bin lirasını gasp etti

Davulcu davul tokmağıyla zurnacıyı hastanelik edip 10 bin lirasını gasp etti

Davulcu davul tokmağıyla zurnacıyı hastanelik edip 10 bin lirasını gasp etti

Davulcu davul tokmağıyla zurnacıyı hastanelik edip 10 bin lirasını gasp etti

Davulcu davul tokmağıyla zurnacıyı hastanelik edip 10 bin lirasını gasp etti

Davulcu davul tokmağıyla zurnacıyı hastanelik edip 10 bin lirasını gasp etti

Davulcu davul tokmağıyla zurnacıyı hastanelik edip 10 bin lirasını gasp etti

Davulcu davul tokmağıyla zurnacıyı hastanelik edip 10 bin lirasını gasp etti

Davulcu davul tokmağıyla zurnacıyı hastanelik edip 10 bin lirasını gasp etti
İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Son Dakika Haberleri
Sünnet düğününde tavuk yiyen 52'si çocuk 110 kişi zehirlendi

Sünnet düğününde tavuk yiyen 52'si çocuk 110 kişi zehirlendi

 Uzun süredir kanser tedavisi gören kadın silahla kendini vurarak canına kıydı

Uzun süredir kanser tedavisi gören kadın silahla kendini vurarak canına kıydı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli
Magazin Göksel
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Şans Oyunları Yemek Tarifleri Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Davulcu davul tokmağıyla zurnacıyı hastanelik edip 10 bin lirasını gasp etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 17:47:13. #1.11#