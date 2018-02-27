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Beşiktaş-Fenerbahçe Maçına Davul İçinde Meşale Sokan 5 Taraftar Serbest Bırakıldı

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine davul içerisine gizledikleri meşaleleri soktukları gerekçesiyle gözaltına alınan Fenerbahçeli 5 taraftar, serbest bırakıldı.

Beşiktaş- Fenerbahçe derbisine davul içerisine gizledikleri meşaleleri soktukları gerekçesiyle gözaltına alınan Fenerbahçeli 5 taraftar, "Spor müsabakalarını seyirden men" cezası verilerek serbest bırakıldı.

TARAFTARLAR SERBEST BIRAKILDI

Destek için adliyeye gelen çok sayıda taraftar marşlar eşliğinde adliyeden ayrıldı. Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında tribünlere davul içinde meşale soktukları gerekçesiyle Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 5 taraftar emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. "Spor alanlarında yasak madde bulundurmak ve temin etmek" suçlamasıyla Spor Suçları Soruşturma Bürosu Savcılığı'nda ifade veren 5 taraftar, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet" ve "Ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından serbest bırakıldı.

ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

5 taraftar hakkında "Spor müsabakalarını seyirden men" cezası verildi. 5 taraftara destek vermek için adliyeye gelen yüzü aşkın taraftar da arkadaşlarının serbest bırakılmasının ardından marş ve sloganlar atarak adliyeden ayrıldılar.

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