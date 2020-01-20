Davraz Kayak Merkezi'ne ziyaretçi akını

20.01.2020 16:29 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:30

ISPARTA'nın kış turizm merkezi Davraz Kayak ve Kış Sporları Merkezi, sömestir tatilinin başlamasıyla ziyaretçi akınına uğradı. Çevre illerden çok sayıda ziyaretçinin geldiği merkezde tesisler tamamen doldu.

Kentte 1675 rakımlı Davraz Kayak Merkezi, sömestir tatilinin başlamasıyla kayakseverlerin akınına uğradı. 31 kilometreyi bulan kayak pistleri, telesiyej tesisleri ve konaklama tesisleriyle son yıllarda kayakseverlerin ilgisini çeken Davraz, Antalya başta olmak üzere Burdur, Afyonkarahisar ve Denizli'den gelen ziyaretçilerle doldu taştı.

400 YATAKLI TESİS BULUNUYORDavraz Kayak Merkezi'nde biri Süleyman Demirel Üniversitesi'ne ait olmak üzere 4 konaklama tesisi bulunuyor. 400 yatak kapasitesi bulunan otellerde tercihe göre tam, yarım pansiyon ya da oda kahvaltı şeklinde konaklama imkanı sunuluyor. Şehir merkezine 25 kilometre, Antalya Havalimanı'na 125 kilometre mesafede bulunan Davraz Kayak Merkezi'nde, telesiyej tesisleri kayakçıları zirveye kadar ulaştırıyor.GÜVENLİKTEN ÖDÜN VERİLMİYORSezonun en yoğun günlerinde Davraz Kayak Merkezi'nde ve merkeze giden yolda güvenlik ise en üst seviyede. Kayak merkezi yolunda modern görüntüleme sistemleriyle donatılan jandarma araçları, vatandaşları durdurmadan gerekli sorgulama işlemlerini yapıyor ve şüpheli herhangi bir durumda derhal müdahale ediyor. Kayak merkezi içerisinde de Jandarma Arama Kurtarma Timleri tecrübeli personeliyle ve modern kar motorlarıyla olası kaybolma ve kaza olaylarına anında müdahale edebilmek için hazır bekliyor.ACİL SAĞLIK HİZMETİGüvenliğin yanı sıra Davraz Kayak Merkezi'nde olası kaza durumunda 112 istasyonunda biri kar paletli olmak üzere 3 ambulans sağlık personeliyle birlikte merkezi ziyaret edenlere gün boyu hizmet veriyor.'HERKESE TAVSİYE EDERİZ'Antalya'dan gelen Nedim ve Doruk Saraçoğlu çifti, ilk kez geldikleri Davraz'dan son derece memnun kaldıklarını anlattı. Snowboard yapan Nedim Saraçoğlu, "Kar kalitesi, pistleri, güvenliği, ulaşımı ve konaklama tesisiyle mükemmel bir yer. Herkese de tavsiye ederim" dedi.Doruk Saraçoğlu da, "Çok yakın bir arkadaşımızın oteline geliyorduk ama bundan sonra burası bizim için bir sevda oldu. Isparta, özellikle Davraz. Hem yakın, hem karın kalitesi, pistlerin genişliği her şeyiyle mükemmel. Gerçekten inanılmaz. En güzel yer bence Davraz. Herkesi buraya bekliyoruz. Ben bir Antalyalı olarak gurur duyuyorum" diye konuştu. Antalya'nın Serik ilçesinden 26 kişilik grup olarak gelen ortaokul öğrencileri de Davraz'da çok eğlendiklerini ve her zaman gelmeyi istediklerini aktardı.

Kaynak: DHA