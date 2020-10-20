Davraz Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü
20.10.2020 23:39 | Son Güncelleme: 20.10.2020 23:42
Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nin zirvesine, mevsimin ilk karı yağdı.
Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nin zirvesine, mevsimin ilk karı yağdı.
Kentin doğusunda yer alan 2 bin 635 rakımlı Davraz Kayak Merkezi'ndeki zirve beyaza büründü.
Merkezde, her yıl aralıkta başlayan kayak sezonu, mayısta sona eriyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen