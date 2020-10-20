Davraz Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü
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Davraz Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü

20.10.2020 23:39 | Son Güncelleme: 20.10.2020 23:42
Davraz Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı düştü

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nin zirvesine, mevsimin ilk karı yağdı.

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nin zirvesine, mevsimin ilk karı yağdı.

Kentin doğusunda yer alan 2 bin 635 rakımlı Davraz Kayak Merkezi'ndeki zirve beyaza büründü.

Merkezde, her yıl aralıkta başlayan kayak sezonu, mayısta sona eriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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