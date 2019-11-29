Davraz Kayak Merkezi'nde hedef bir milyon ziyaretçi

29.11.2019 11:14 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:14

Türkiye'nin gözde kayak merkezleri arasında yer alan ve sezon öncesi hazırlıklar tamamlanan Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'ne ilgi artıyor.

Uygun coğrafi yapısıyla her seviyedeki kayakçılara hitap eden ve son yıllarda Türkiye'nin en gözde kayak merkezlerinden birisi olarak kabul edilen Davraz, Avrupa, Rusya, Ukrayna ve Orta Doğu ülkelerinden de ziyaretçi ağırlıyor. Kar kalınlığının kış aylarında ortalama 50 ile 250 santimetre arasında değiştiği Davraz Kayak Merkezi, en fazla ocak-şubat aylarında rağbet görüyor. Davraz, yaz aylarında da futbol takımlarının kamp merkezi olarak tercih ediliyor.

Batı Akdeniz'in kış turizminde son yılların yükselen değeri haline gelen kayak merkezinde özellikle yarıyıl tatili döneminde yaşanması beklenen yoğunluk için hazırlıklar tamamlandı. Merkeze restoranlar, süit odalar, kayak odaları ve mescitlerin bulunduğu günübirlik tesis inşa edildi.

Her sene aralıkta başlayıp mayısa kadar devam eden kayak sezonunun yanında sıra 45 bin metrekarelik alana ekilen gül ve lavanta sayesinde yaz aylarında da kayak merkezine ziyaretçilerin ilgisi çekilmek isteniyor.

Antalya, Konya, İzmir, Denizli ve Muğla gibi çevre illerden gelen kayakseverlerin sıklıkla tercih ettiği merkezde, Spor Toto ve İl Özel İdaresi iş birliğiyle olimpik spor salonunun da inşaatı devam ediyor. Devlet Su İşleri ve İl Özel İdaresince gölet çalışması yürütülen merkezde, ayrıca yapay kardan kayak pistleri yapılması planlanıyor.

Yeni telesiyej yapılıyor

Isparta İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu, AA muhabirine, kayak sezonun karın yağma oranına göre 15-20 Aralık gibi açılacağını söyledi. Kayak merkezine 2,8 kilometrelik yeni bir telesiyej yapımına başlandığını belirten Zadeoğlu, sistemin gelecek yıl hizmet vereceğini bildirdi.

Telesiyejin yaklaşık 40 milyon liraya mal olacağını ifade eden Zadeoğlu, şöyle konuştu:

"Davraz Kayak Merkezi'ne yıllık gelen turist sayısı yaklaşık 600 bin civarında. Bu yıl yaptığımız düzenlemeler ve iyileştirmeler sayesinde merkezin yıllık ziyaretçi sayısının 800 bin olmasını ön görüyoruz. Hedefimiz 1 milyon ziyaretçi sayısına ulaşmak. Toplam 14 pistimiz var, bu pistlerin toplam uzunluğu 25 kilometre, en uzun pistimiz 5 kilometre."

Kayak yapmak dışında gül ile lavanta bahçelerini gezmek için gelecek misafirleri de ağırlamak istediklerini vurgulayan Zadeoğlu, kayak merkezindeki yapılan değişiklikler ve yenilikler sayesinde yabancı turistlerin de ilgisini çekmeyi beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA