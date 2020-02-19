Davraz Kayak Merkezi 45 günde 500 bin ziyaretçiyi ağırladı

19.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:09

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi, 45 günde 500 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Gülü, lavantası, milli parkları, antik kentleri ve doğal güzellikleriyle güçlü turizm altyapısına sahip Isparta, bu yıl sezonu 1 Ocak'ta açan kayak merkeziyle de ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Antalya, Konya, İzmir, Denizli ve Muğla gibi çevre illerden gelen kayakseverlerin sıklıkla tercih ettiği merkezde, ziyaretçiler Eğirdir Gölü manzaralı pistte kayak ve snowboard yapmanın tadını çıkarıyor.

Restoranlar, süit odalar ve kayak odalarının bulunduğu merkez, 45 bin metrekarelik alanda oluşturulan gül ve lavanta bahçeleri ile yaz aylarında da ziyarete açık tutulacak.

Kayak merkezi, yeni yatırımlar sayesinde ziyaretçi sayısını her geçen gün arttırıyor.

Davraz Birlik Müdürü Murat Tarlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Davraz Kayak Merkezi'nin Akdeniz'in incisi olduğunu söyledi.

Merkezin, Isparta'ya 25, Antalya'ya ise 140 kilometre mesafede yer aldığını belirten Tarlak, Davraz'da 4 adet telesiyejin bulunduğunu dile getirdi.

Tesisin profesyonel kayakçılara da hitap ettiğini anlatan Tarlak, "Merkezimizde günübirlikçilere de hizmet vermekteyiz. Bu yıl tamamlamayı planladığımız beşinci ayak telesiyejimiz var. Bu 12 kişilik olacak ve 2 bin 200 metrelik bir hat meydana gelecek." diye konuştu.

Hedef 750 bin ziyaretçi

Tarlak, merkeze günübirlik tesisin de inşa edildiği bilgisini vererek, şöyle devam etti:

"İlerleyen zamanlarda olimpik spor salonu hedefimiz var. Bu yaz sonunda bitirmeyi planlıyoruz. Geçen yıl 600 bin ziyaretçimiz vardı. Bu sezon şu ana kadar 500 bin ziyaretçiyi bulmuş durumdayız. 500 bin ziyaretçinin yaklaşık 300 bini kayakçı, diğerleri ise günübirlik ziyaretçi. Sezon sonuna kadar 750 bin turist sayısına ulaşmayı, hatta bu rakamı geçmeyi planlıyoruz. Davraz'a yabancı turistler de geliyor. Özellikle bu sene Rusya ve Arap ülkelerinden ciddi bir akın görüyoruz. Yabancı turistlerin tamamı pistlerimizden memnun kalıyor."

Misafirlerin güvenliği için merkezde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve sağlık ekiplerinin de görev yaptığına dikkati çeken Tarlak, "JAK timinde 6 personel var. Ekiplerce, 130 olaya müdahale edilmiş ve herhangi bir can kaybı, yaralanma ve hasar olmadan neticelendirilmiştir. Bunun yanı sıra 112 Acil Servis ekipleri 2 ambulansla görev yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA