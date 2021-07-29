DAVRAZ, KARAAĞAÇ, SERMET, MEHMET TÖNGE, ÇÜNÜR, FATİH, SİDRE MAHALLESİ SOSYAL TESİSLERİ VE MUHTELİF YERLERİN TADİLATI

DAVRAZ, KARAAĞAÇ, SERMET, MEHMET TÖNGE, ÇÜNÜR, FATİH, SİDRE MAHALLESİ SOSYAL TESİSLERİ VE MUHTELİF YERLERİN TADİLATI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.