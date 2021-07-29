DAVRAZ, KARAAĞAÇ, SERMET, MEHMET TÖNGE, ÇÜNÜR, FATİH, SİDRE MAHALLESİ SOSYAL TESİSLERİ VE MUHTELİF YERLERİN TADİLATI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DAVRAZ, KARAAĞAÇ, SERMET, MEHMET TÖNGE, ÇÜNÜR, FATİH, SİDRE MAHALLESİ SOSYAL TESİSLERİ VE MUHTELİF YERLERİN TADİLATI

DAVRAZ, KARAAĞAÇ, SERMET, MEHMET TÖNGE, ÇÜNÜR, FATİH, SİDRE MAHALLESİ SOSYAL TESİSLERİ VE MUHTELİF YERLERİN TADİLATI
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

DAVRAZ, KARAAĞAÇ, SERMET, MEHMET TÖNGE, ÇÜNÜR, FATİH, SİDRE MAHALLESİ SOSYAL TESİSLERİ VE MUHTELİF YERLERİN TADİLATI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

DAVRAZ, KARAAĞAÇ, SERMET, MEHMET TÖNGE, ÇÜNÜR, FATİH, SİDRE MAHALLESİ SOSYAL TESİSLERİ VE MUHTELİF YERLERİN TADİLATI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

DAVRAZ SOS

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Tanju Bilgiç Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Aytaç Kara Metin Oktay Hakan Reçber Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DAVRAZ, KARAAĞAÇ, SERMET, MEHMET TÖNGE, ÇÜNÜR, FATİH, SİDRE MAHALLESİ SOSYAL TESİSLERİ VE MUHTELİF YERLERİN TADİLATI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 17:23:36. #1.14#

title