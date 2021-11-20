Davraz 'da, Yüksekte Çalışma ve Kurtarma Tatbikatı Yapıldı

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla beraber Davraz Turizm Merkezi'nde olası olumsuz durumlara merkez personelinin müdahale edebilmesini sağlamak için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da eğitim faaliyeti ve tatbikat gerçekleştirildi. Profesyonel eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde 24 personele yüksekte çalışmanın tüm kuralları ve püf noktaları uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitim kapsamında çalışanlara mekanik tesislerde oluşabilecek acil durumlarda vatandaşların can güvenliğini sağlamak adına yapılması gerekenler anlatılarak telesiyejler üzerinde tatbikat yapıldı. 2 gün süren uygulamalı eğitimler sonrası 24 personel sertifika verildi.

Davraz Turizm Merkez'inde ziyaretçilerin sağlıklı bir şekilde kayak yapabilmesi ve olası acil durumlara müdahale için her kış sezonu olduğu gibi bu sezonda da Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda paletli ambulans ile sağlık ekibi görev yapacak.

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