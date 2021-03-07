ISPARTA Davraz'da telesiyej arızalandı, kayak severler tersten indirildi
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ISPARTA Davraz'da telesiyej arızalandı, kayak severler tersten indirildi

07.03.2021 13:11 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:44

Davraz'da telesiyej arızalandı, kayak severler tersten indirildiISPARTA Davraz Kayak Merkezi'nde telesiyej arızalandı.

Davraz'da telesiyej arızalandı, kayak severler tersten indirildi

ISPARTA Davraz Kayak Merkezi'nde telesiyej arızalandı. Kayak severler tersten iniş yaparken arıza ekipler tarafından kısa sürede giderildi.

Isparta'ya 25 kilometre uzaklıktaki 1675 rakımlı Davraz Kayak Merkezi'nde telesiyej arızası meydana geldi. Toplam uzunluğu 25 kilometreyi bulan 4 telesiyejin bulunduğu kayak merkezinde 2 numaralı telesiyej arızalandı. Telesiyej bir süre çalışmazken, kayak severler tersten indirildi. O anlar ise kayak severlerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Mekanik aksamdaki kısa sürede oluşan bir arızadan dolayı telesiyejin çalışmadığı ve ekiplerin müdahalesi sonrası tekrar faaliyete geçtiği öğrenildi.

ISPARTA Davraz'da telesiyej arızalandı, kayak severler tersten indirildi
ISPARTA Davraz'da telesiyej arızalandı, kayak severler tersten indirildi
ISPARTA Davraz'da telesiyej arızalandı, kayak severler tersten indirildi
ISPARTA Davraz'da telesiyej arızalandı, kayak severler tersten indirildi
ISPARTA Davraz'da telesiyej arızalandı, kayak severler tersten indirildi
ISPARTA Davraz'da telesiyej arızalandı, kayak severler tersten indirildi
ISPARTA Davraz'da telesiyej arızalandı, kayak severler tersten indirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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