Davraz'da Kayak Sezonu Açıldı

Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı. Sezonun ilk gününde sporseverler ve günübirlik tatilciler merkeze akın edince yoğunluk yaşandı.

Türkiye'de kar kalitesi ve doğal kayak pistleri açısından sayılı merkezlerden olan Davraz Kayak Merkezi'nde sezon açıldı. Toros Dağları'nın zirvesindeki 2635 rakımlı kayak merkezinde sezonun ilk gününde yoğunluk yaşandı. 7 üniversitenin katılımıyla kayak merkezine düzenlenen geziye katılan çok sayıda üniversite öğrencisi, kayaksever ve günübirlik ziyaretçiler yoğunluk oluşturdu. Kayakçılar ve snowboardcular buble bölgesinden T-Bar ve Sümbül Tepe mevkiine doğru sis ve göl manzarası eşliğinde kayak yapmanın tadını çıkartırken, snowtubing bölgesinde kızakla kayan günübirlikçiler de kaymanın keyfini çıkardılar.

Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Kurul Üyesi ve Kayak Antrenörü Yusuf Güngör, "Davraz Dağı yapısı gereği ana zirvesi 2635 metre, 2610 metre yükseklikteki Oğlak Taşı Tepesi'nin bulunduğu alanda bizim buble bölgemiz ve uluslararası iniş pistimiz bulunuyor. Burası yükseltisi çok olmamakla birlikte kuzey yamacı da bulunmasıyla, korunaklı pistler yüzünden olimpik bir dağ. Burası mükemmel bir dağ. Sanki bu dağ kayak için yaratılmış, öyle bir yapısı var" dedi.

"Bu dağda doğal olimpik pistler var"

Davraz Kayak Merkezi'nin yapısı gereği Türkiye'nin en görkemli dağlarından olduğuna dikkat çeken Güngör, "Bu dağda olimpik pistler var. İnsanların böyle bir piste ve zenginliğe sahip bir dağa, kayak merkezine gelmemesi düşünülemez" diye konuştu.

Davraz'daki pistlerin tamamen doğal karla oluşup, düzenlendiğine işaret eden Güngör, "Normalde bizde yapay kar olsa 10 Aralık'ta kayağa başlarız. Çünkü zirvede de birçok kayak alanları var. Bu dağın çok enteresan bir yapısı var. Kuzey zirvelerle güney zirveler farklı. Yani bu dağın zirvesinde 2400 ila 2635 arasında şehir kurulacak, mekanik tesis kurulacak yerler var. Normalde tınaz tipi dağlarda uzun bir silsile, zirveye çıkınca arkasını görüyorsunuz ama bu dağda öyle bir şey yok. Çünkü zirveye çıkınca arkasını görmüyorsunuz, orada başka zirveler var. Buradaki en alt kısımda nasıl bir düzlük ve plato varsa, T-Bar bölgesi ve zirve bölgede de aynı şekilde düzlükler, alanlar var. Çok değişik ve enteresan bir yapı var. Bu özellik, ne Palandöken'de, ne Uludağ ne de Kartalkaya'da mevcut. Mutlaka kayakçının bu dağı ve pistleri tanıması için gelmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Davraz'ın muhteşem bir manzaraya da sahip olduğunu belirten Güngör, "Burada 2340 metreye çıktığınız zaman müthiş bir göl (Eğirdir Gölü) manzarası var. Her dağda yok bu, Palandöken, Kartalkaya ve Kayseri Erciyes'te yok. Kayak sezonunu bugün itibariyle açtık. Bu potansiyeli başka dağlarda görmeniz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Güngör, tüm kayaksever ve doğa tutkunlarını Davraz Kayak Merkezi'ne davet etti.

"Fiyatları diğer merkezlere göre çok uygun ve pistleri güzel"

Kayak sezonu açılışının ilk gününde Antalya'dan geldiğini belirten Cem Çınar, "Davraz Kayak Merkezi'ni ben çok beğeniyorum, güzel, insanlara da öneririm. Özellikle buble bölgesi çok güzel, kaysınlar. Burasının fiyatları diğer merkezlere göre daha uygun. Pistleri de buble güzel, diğerleri de ortalama diyebilirim. Tavsiye ediyorum" dedi.

"İnşallah güzel bir sezon olur"

2018-2019 kayak sezonunun hayırlı olmasını dileyen kayak antrenörü ve snowboardcu Emrah Perçemkaya ise, "Hayırlısıyla bu sezon karımız yağdı, sezonumuzu açtık. İnşallah güzel bir sezon olması dileğiyle" diye konuştu. Perçemkaya, "Davraz, potansiyeli yüksek, her zaman bekleriz" dedi.

"Ömrümüz yeterse bir 10 sene daha geliriz herhalde"

Yaklaşık 5-6 yıldan bu yana Davraz'da snowboard yaptığını kaydeden Mimar Yaşam Gül ise, "Davraz gayet güzel, seviyorum. Arkadaşlarla geliyoruz. Pistleri gayet iyi, pistlerden memnunuz. Herhangi bir sıkıntı yok. Burayı kesinlikle tavsiye ederim. Herhalde en az bir 10 sene daha ömrümüz yeterse geliriz Davraz'a" ifadelerini kullandı. - ISPARTA

Kaynak: İHA