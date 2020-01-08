Davraz'da kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı

08.01.2020 16:56 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:01

Isparta il genelinde geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sonrasında, ülkedeki ilk 3 kayak merkezi arasında gösterilen Davraz Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.



Yeni yılın ilk karı Isparta'ya ve ilçelerine yağarken, Davraz'da sezon hareketliliği başladı. Toros Dağları'nın zirvesinde 2635 metre rakımda kurulu olan Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 150 santimetreye kadar ulaşırken, beyaz güzellik için kayak severler, hafta içinde de Davraz'a akın etmeye başladı. Kayak merkezine ulaşanlar özellikle hafta içi daha sakin olan bölgede beyaz güzellik ve eşsiz manzarada kayak yapmanın tadını çıkarıyor.



Davraz Kayak Merkezi, kayak, snowboard, tur kayağı, dağcılık gibi alanlarla uğraşanlar için eşine az rastlanan nitelikte imkanlar sunarken, yarıyıl tatili için bölgedeki otellerin şimdiden rezervasyonlarının şimdiden dolmaya başladığı belirtildi.



Davraz Kayak Merkezi, özellikle hafta sonunda günübirlik ve konaklamalı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görürken, 2344 rakımlı Oğlak Geçidi'nde kar kalınlığının 150, orta bölümde 110 ve alt kısımda ise 75 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi. Davraz Kayak Merkezi'ndeki yoğunluğun yarıyıl tatili boyunca devam etmesi bekleniyor.



Öte yandan Kayak Antrenörü Ömer Tetik, Davraz'da sezonun iyi geçtiğini ve yarıyıl tatilinde ziyaretçi sayısının 2 katına çıkacağını tahmin ettiklerini söyledi. - ISPARTA

Kaynak: İHA