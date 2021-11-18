GÜMÜŞHANE (Habermetre) - Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Eğitimi BaşladıÜniversitemiz ile Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü ve Gümüşhane Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü "Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Eğitimi" başladı. Hedef kitlesi Gümüşhane il ve ilçelerindeki okul öncesi öğretmenleri olan bu projede Üniversitemiz akademisyenlerinden Doç. Dr. Nilgün Ulutaşdemir, Öğr. Gör. Elif Cansız, Arş. Gör. İrfan Doğan ve Öğr. Gör. Osman Oğulcan Türkmen tarafından eğitim toplantıları düzenleniyor. Dört hafta sürecek eğitim toplantıları ile okul öncesi dönemde teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek hedefleniyor. Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Elif Cansız koordinatörlüğünde başlayan eğitim programı, Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden hem canlı katılım ile hem de kayıttan takip edilebilecek. Programın açılış konuşmasında Öğr. Gör. Elif Cansız şunlara değindi: "Yaşamımızın her anında yanımızda bulunan teknolojiye bağımlı olmamak, gün geçtikçe daha zor hale gelmektedir. Eğitimin temel yapı taşlarından olan okul öncesi dönemde, bağımlılığı önleme büyük önem taşımaktadır. Okul öncesi öğretmenlerine yönelik bu eğitimlerin her aşamasında desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek başta olmak üzere, İl Sağlık Müdürlüğüne, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Merdan'a, Üniversitemiz UZEM birimine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. "Başlatılan programın önemine yönelik açıklamalarda bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek konuya dair şunları söyledi: "Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın süreciyle birlikte öğrencilerin teknolojik araç ve internet kullanım oranında da ciddi artışların olduğu gözlenmektedir. Artan bu kullanım oranı ile küçük yaşlardan itibaren dijital bağımlılık tehlikesiyle karşı karşıya kalınmıştır. Teknoloji ve internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımının sağlanmasının önemi ne kadar büyük olsa da aşırı ve zararlı kullanımının da önlenmesi gerekiyor. Bu anlamda Üniversitemiz iş birliğinde gerçekleştirilen bu programların bir farkındalık oluşturması açısından büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Bu amaçla da programın düzenlenmesinde, yürütülmesinde emeği geçen başta paydaşlarımız ve hocalarımız olmak üzere, Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü ile Gümüşhane Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve Üniversitemiz Gümüşhane Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Merdan başta olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. "

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet