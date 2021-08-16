"Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele" Semineri Duyurusu
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"Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele" Semineri Duyurusu

'Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele' Semineri Duyurusu
Habermetre - Haberler | Toplum

"2019-2023 Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı" faaliyetleri kapsamında Giresun İl Sağlık Müdürlüğü ve Üniversitemiz işbirliği ile 19 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.

"2019-2023 Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı" faaliyetleri kapsamında Giresun İl Sağlık Müdürlüğü ve Üniversitemiz işbirliği ile 19 Ağustos 2021 tarihinde saat 14. 00'te Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele (Güvenli internet kullanımı, online olarak Bilişim suçları) konulu seminer programı düzenlenecektir.

Personellerimizden 0-6 yaş grubunda çocuğu bulunanların seminere katılmasında yarar görülmektedir.

Seminer linki:

https://eba-gov-tr. zoom. us/j/87368397495

şifre: giresun

Kaynak: Habermetre

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