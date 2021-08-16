"Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele" Semineri Duyurusu

"2019-2023 Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı" faaliyetleri kapsamında Giresun İl Sağlık Müdürlüğü ve Üniversitemiz işbirliği ile 19 Ağustos 2021 tarihinde saat 14.