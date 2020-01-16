Davos'un acil gündemi ‘gezegenin bekası’

16.01.2020 08:42 | Son Güncelleme: 16.01.2020 08:42

Dünya Ekonomik Forumu Küresel Riskler Raporu'nun 15 yıllık geçmişinde ilk kez, oluşabilecek 10 küresel riskin en önemli beş tanesi iklim krizi ve çevreyle ilgili. 'Ekonomik ihtilaflar' ve 'yurt içi siyasi kutuplaşma' 2020'de artması beklenen riskler.