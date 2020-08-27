Davos toplantısı 2021 yaz dönemine ertelendi Çok sayıda ülkeden iş dünyası liderleri ve politikacıların katıldığı ve her yıl Ocak ayında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF), 2021 yılında yaz döneminde yapılacak.

Çok sayıda ülkeden iş dünyası liderleri ve politikacıların katıldığı ve her yıl Ocak ayında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF), 2021 yılında yaz döneminde yapılacak.

WEF Kamu ve Sosyal Katılım Başkanı Adrian Monck, yaptığı açıklamada, önceden Ocak ayı için planlanan 2021 toplantısının Covid-19 pandemisi nedeniyle iptal edildiğini, toplantıyı 2021 yılının yaz dönemi başlarında yapmak üzere yeniden planlandıklarını belirtti.

Monck, uzmanların tavsiyesinin Ocak ayında güvenli bir şekilde etkinliğe ev sahipliği yapılamayacağı şeklinde olduğuna işaret etti.Monck, her yıl toplantıların bir etkinliği olarak düzenlenen "Davos Diyalogları"nın ise 25 Ocak'ta sanal ortamda düzenleneceğini de ekledi.

Dünya Ekonomik Forumu 1970'lerin başından beri İsviçre'nin Davos kasabasında düzenleniyor.

Kaynak: DHA