Davos'ta Trump ve Natenyahu'dan Ortak Kudüs ve Nükleer Anlaşma Mesajları

– ABD Başbakanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Natenyahu Davos'da düzenledikleri ortak basın toplantısında ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımanın tarihi bir karar olduğunu ve İran ile 5+1 ülkelerinin yaptığı nükleer anlaşmanın "felaket bir anlaşma" olduğunu yineledi.

ABD ve İsrail ilişkileri hiçbir zaman bu kadar güçlü olmadığını vurgulayan Trump şu açıklamaları yaptı:

"Dürüstçe şunu da söyleyebilirim, Başbakan Benjamin Natenyahu ile kişisel olarak da yakın dostuz.

İsrail'le aralarında ticaretin de olduğu birçok konuda devam eden müzakerelerimiz var.

Ama bunlar arasında en büyük hamle – ki çok tarihi ve önemli bir hamleydi – bildiğiniz gibi ABD elçiliğimizi Kudüs'e taşıyacağımız. ve bildiğiniz gibi bu çok gecikmiş bir hamleydi. Yıllarca gecikmiş bir hamle… Bu yüzden de elçiliğin küçük bir versiyonunu gelecek sene Kudüs'te açıyor olacağız. Bu çok büyük bir onur."

İsrail Başbakanı Natenyahu ise Trump'a kararı için özellikle teşekkür ederek şu açıklamaları yaptı: "Sayın Başkan, bu Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve ABD elçiliğini tanıma kararınızın ardından ilk görüşmeniz, o yüzden önemli bir şey söylemek istiyorum. Bu kararınız her zaman hatırlanacak ve halkımızın kalbinde – gelecek nesillerde dahi yer edecektir." "İnsanlar bunun barış sürecini geri götürdüğünü söylüyor ama ben bunun barış görüşmeleri adına bir ilerleme olduğunu söylüyorum. Çünkü bu karar tarihi, mevcut gerçekleri yansıtıyor, gerçeklere dayanıyor. Tarihi tanıyarak tarih yazdınız. ve bunu hiç unutmayacağız."

"Sizi ayrıca İran nükleer anlaşması konusunda da sonuna kadar destekliyoruz. Bunun felaket bir anlaşma olduğunu söylemiştiniz. Eğer bu anlaşmadaki eksikler ve hatalar düzeltilmezse anlaşmadan çekileceğinizi söylemiştiniz. Bilmenizi istiyorum, eğer böyle bir karar verirseniz, sizi sonuna kadar destekleyeceğiz." - İstanbul