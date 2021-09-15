Davlumbaza ve derin dondurucuya saklanan uyuşturucu narkotik köpeğinden kaçamadı - Haberler
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Davlumbaza ve derin dondurucuya saklanan uyuşturucu narkotik köpeğinden kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Davlumbaza ve derin dondurucuya saklanan uyuşturucu narkotik köpeğinden kaçamadı Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan narkotik operasyonunda, uyuşturucu maddeler narkotik köpeği tarafından davlumbaz ve derin dondurucuda bulundu.

- Davlumbaza ve derin dondurucuya saklanan uyuşturucu narkotik köpeğinden kaçamadı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan narkotik operasyonunda, uyuşturucu maddeler narkotik köpeği tarafından davlumbaz ve derin dondurucuda bulundu. 2 zehir taciri gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu maddenin piyasaya sürüleceği istihbaratına ulaştı. Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararına istinaden şüphelilerin kaldığı tespit edilen Akçay Mahallesindeki apart pansiyona baskın yapıldı. Narkotik köpeği sayesinde mutfakta davlumbaz bacası ve derin dondurucu içine saklanmış metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin detektör köpeklerin koku almasını önlemek için böyle bir yola başvurdukları öğrenildi. Apart pansiyonda yapılan aramada 3 parça halinde 687 gram metamfetamin ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili M.T ve Y.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. 2 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Davlumbaza ve derin dondurucuya saklanan uyuşturucu narkotik köpeğinden kaçamadı

Davlumbaza ve derin dondurucuya saklanan uyuşturucu narkotik köpeğinden kaçamadı

Davlumbaza ve derin dondurucuya saklanan uyuşturucu narkotik köpeğinden kaçamadı

Davlumbaza ve derin dondurucuya saklanan uyuşturucu narkotik köpeğinden kaçamadı
İhlas Haber Ajansı / Emrah Elmas - Son Dakika Haberleri
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Haber: Davlumbaza ve derin dondurucuya saklanan uyuşturucu narkotik köpeğinden kaçamadı - Haberler
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