: Davis Kupası'nda Türkiye-İsrail maçlarının kurası çekildi

05.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:42

Antalya'da düzenlenecek Davis Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme play-off müsabakalarının kurası çekildi.

Serik ilçesindeki Clup Megasaray Tenis Akademisi'nde gerçekleştirilen kura çekim törenine, İsrail Tenis Federasyonu Başkanı Yoni Yarom, Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mirza Erkan Naibi, başhakem Phil Evans ile Türkiye ve İsrail Milli Takımlarının oyuncuları katıldı.

Mirza Erkan Naibi, yaptığı konuşmada, İsrail Milli Takımı'nı Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

İki gün sürecek müsabakaların oldukça çekişmeli geçeceğine inandığını belirten Naibi, her iki takıma da başarılar diledi.

Başhakem Evans ise Davis Kupası'nın, dünya tenisinin çok önemli bir organizasyonu olduğunu ve bu organizasyona 142 ülkenin katıldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Evans tarafından kura çekimi gerçekleştirildi.

Kuraya göre, yarın oynanacak ilk gün tekler müsabakalarında Cem İlkel ile Daniel Cukierman, Altuğ Çelikbilek ile Ben Patael karşı karşıya gelecek. 7 Mart'ta ikinci gün müsabakalarında ise çiftlerde Yankı Erel-Sarp Arabigün ile Daniel Cukierman-Jonathan Erlich ikilisi, teklerde Cem İlkel ile Ben Patael, Altuğ Çelikbilek ile Daniel Cukierman karşılaşacak.

Toplantı sonunda her iki takım sporcuları hatıra fotoğrafı çektirdi ve birbirlerine başarı diledi.

Kaynak: AA

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