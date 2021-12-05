Türkiye, Davis Kupası 2022 Dünya Grubu 1, play-off turunun kura çekiminde Özbekistan ile eşleşti.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan Davis Kupası 2022 Dünya Grubu 1 play-off turu kura çekiminde A Milli Erkek Tenis Takımı'nın rakibi Özbekistan oldu.

Türkiye Tenis Federasyonu, 4-5 Mart 2022 tarihlerinde Özbekistan'da gerçekleşecek karşılaşmalarda A Milli Erkek Tenis Takımı'na başarılar diledi.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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