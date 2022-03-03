Davis Cup Özbekistan-Türkiye eşleşmesinde kuralar çekildi

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan Olympic Tennis School tesislerinde 4-5 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan Özbekistan- Türkiye World Group I Play-Off karşılaşmalarının maç programı belli oldu. Kura çekimi törenine Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Özbekistan Tenis Federasyonu Genel Sekreteri Iroda Tulyaganova, turnuva başhakemi Leifman Dimitri ile her iki takımın oyuncuları ve kaptanları katıldı. Kura çekimi sonucunda ilk gün (4 Mart Cuma) TSİ 11.00'de başlayacak müsabakalarda teklerde Cem İlkel ile Sanjar Fayziev müteakiben Altuğ Çelikbilek ile Sergey Fomin karşı karşıya gelecek.