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Davis Cup'ın basın toplantısı gerçekleştirildi

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Davis Cup'ın basın toplantısı gerçekleştirildi

Enka Spor Kulübü'nde 18-19 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Davis Cup Dünya Grubu 2 müsabakalarında Türkiye ile Letonya arasında oynanacak karşılaşmalar öncesinde basın toplantısı gerçekleştirildi.

Enka Spor Kulübü'nde 18-19 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Davis Cup Dünya Grubu 2 müsabakalarında Türkiye ile Letonya arasında oynanacak karşılaşmalar öncesinde basın toplantısı gerçekleştirildi.

Pandemi tedbirleri nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilen basın toplantısına, A Milli Takımın Kaptanı Marsel İlhan ile iki takımın oyuncuları katıldı.

Marsel İlhan, karşılaşmaların seyircili oynanacak olmasının kendileri için avantaj olacağını belirterek, "İlk defa kaptanlık yapıyorum, çok gururlu ve mutluyum. Gençlere çok güveniyorum, tecrübelerimi elimden geldiğince onlara aktaracağım. Umarım üst turları göreceğiz. İlk hedefimiz cumartesi günü iyi bir sonuç almak. Davis Cup her zaman zorlu geçiyor." ifadelerini kullandı.

Milli oyuncular da seyirci desteğiyle organizasyona galibiyetlerle başlamak istediklerini söyledi.

Kaptanlığını Marsel İlhan, antrenörlüğünü Bora Gerçeker'in yaptığı milli takımı, dünya sıralamasında 170'inci sırada bulunan Altuğ Çelikbilek, 176'ıncı sıradaki Cem İlkel, 311'inci sıradaki Ergi Kırkın ve 553'üncü Yankı Erel temsil edecek.

Kaptanlığını Deniss Pavlovs'un yapacağı Letonya milli takımının kadrosu ise Ernests Gulbis, Robert Strombachs, Edgars Manusis, Gustavs Dambins ve Reinis Kupfers'ten oluşuyor.

AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
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