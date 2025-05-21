Galatasaraylı futbolcular performansları ile olduğu kadar özel hayatlarıyla da merak konusu oldu. Davinson Sanchez de merak edilen isimlerden oldu. Peki, Davinson Sanchez evli mi, eşi kim? Davinson Sanchez çocuğu var mı?

DAVİNSON SANCHEZ EVLİ Mİ, EŞİ KİM, ÇOCUĞU VAR MI?

Davinson Sánchez ve eşi Daniela'nın bir erkek çocuğu vardır.

DAVİNSON SANCHEZ KİMDİR?

Davinson Sánchez Mina (d. 12 Haziran 1996, Cauca), Süper Lig kulübü Galatasaray ve Kolombiya milli takımında stoper olarak oynayan Kolombiyalı profesyonel futbolcudur. 2017 yılında Tottenham'a yaklaşık 42 milyon £ bonservis bedeliyle transfer olarak kulüp tarihinde rekor kırmıştır.

Başlangıçta América de Cali'nin gençlik akademisinden gelmesine rağmen Sánchez, Medellín'e taşındı ve 2013'te Atlético Nacional ile ilk profesyonel maçına çıktı; Nacional'da geçirdiği süre boyunca toplu olarak dört yerel lig şampiyonluğu, iki Copa Colombia, bir Superliga Colombiana ve bir Copa Libertadores kazandı. Sánchez, 2016 yılında Eredivisie ekibi AFC Ajax'a katılarak Avrupa futboluna geçiş yaptı. Kulüpteki ilk sezonunda Ajax Yılın Oyuncusu Ödülünü kazandı ve 2017 UEFA Avrupa Ligi finaline ulaştı. Sánchez, 2017'de Tottenham Hotspur'un kulüp rekoru kıran transferi oldu ve onlara yaklaşık 42 milyon £'a mal oldu; bu rekorun üstüne 2019'da Spurs'a imza atan Tanguy Ndombélé çıktı. 2023-24 sezonundan itibaren her iki oyuncuda Türkiye'de Galatasaray forması giymektedir.

Gençler düzeyinde Sánchez, 2013 Güney Amerika U-17 Şampiyonası'nda Kolombiya'yı temsil etti ve sırasıyla 2015 Güney Amerika U-20 Şampiyonası ve 2015 FIFA U-20 Dünya Kupası'na katılan Kolombiya takımlarının bir parçasıydı. Kolombiya A Millî takım formasıyla ilk maçına 2016 yılında çıktı ve ülkeyi üç kez Copa América ve 2018 FIFA Dünya Kupası'nda temsil etti.