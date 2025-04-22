Davinson Sanchez cezalı duruma düştü mü (Konyaspor Galatasaray)?

Galatasaray'da 4 futbolcu Süper Lig sarı kart ceza sınırında bulunuyor. O isimlerden biri de Davinson Sanchez. Peki, Konyaspor Galatasaray maçında sarı kart gören Davinson Sanchez cezalı duruma düştü mü?

DAVİNSON SANCHEZ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ MÜ?

Galatasaray'da tam 4 oyuncu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara,sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak karşılaşmada takımlarını yalnız bırakacak.

KUPADA GÖRÜLEN KART LİGDE GEÇERLİ Mİ?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Futbol Disiplin Talimatı'nın "Kişilerin İhraç Edilmesi" başlıklı 94. maddesi 1. Fıkrası'na göre; cezaları sona erinceye kadar hiçbir resmi müsabakada oynayamaz. Disiplin Talimatı'ndaki ifadeler şu şekilde: ''Resmi müsabakalarda hakem tarafından kırmızı kart gösterilerek oyundan ihraç edilen futbolcular, 5. Fıkra hükmü saklı kalmak koşuluyla idari tedbirlidirler ve cezaları sona erinceye kadar hiçbir resmi müsabakada oynayamazlar.''

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Futbol Disiplin Talimatı'nın "Kişilerin İhraç Edilmesi" başlıklı 94. maddesinin değiştirilen 5. Fıkrası'na göre, resmi müsabakalarda ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edilen futbolcular, aynı kategorideki takip eden maçta otomatik olarak cezalı duruma düşüyor.

Bu durumda Davinson Sanchez gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmedi. Ama eğer maçın devamında 2. sarıkarttan değil direkt kırmızı görmesi halinde cezalı duruma düşecek.