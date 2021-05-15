David Sassarini: "İyi oyunumuzu sürdürdüğümüz için mutluyuz"
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David Sassarini: "İyi oyunumuzu sürdürdüğümüz için mutluyuz"

David Sassarini: 'İyi oyunumuzu sürdürdüğümüz için mutluyuz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Denizlispor'u 5-1 mağlup ederek Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu noktalayan Karagümrük'te Teknik Sorumlu David Sassarini maçın ardından kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "Bu futbolu geliştirerek yola devam edeceğiz" dedi.

Denizlispor'u 5-1 mağlup ederek Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu noktalayan Karagümrük'te Teknik Sorumlu David Sassarini maçın ardından kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "Bu futbolu geliştirerek yola devam edeceğiz" dedi.

Süper Lig'in son haftasında ligden düşen Denizlispor'u konuk eden ve sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrılan Karagümrük'te Teknik Sorumlu David Sassarini maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçta çok iyi olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Sassarini, "Sonuç da gayet güzeldi bizim için. Çok kapalı bir takıma karşı oynadık. Rakibi çok geride karşılıyorlar. İlk yarım saatte fırsat oluşturmakta zorluk çektik. İlk yarının son 15 dakikasında çok iyi bir oyun oynadık ve iyi oyunumuz devam etti. Son haftalardan çok memnunuz. Kendi oyunumuzu ilerletebildik ve geliştirebildik. 1 aylık bir dinlenme süremiz var. Mutluyuz. Atmosferimiz çok güzeldi. Her gün sıkı çalışan, yoğun çalışan bir ekibiz. Bu da atmosferimizin güzel olmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.

"Topa sahip olmayı seviyoruz"

Takımın topa sahip olmayı seven bir yapısı ve taktiği olduğunu söyleyen Sassarini, "Bunu geliştirmeye devam edeceğiz. Maçın kaderini belirleyen anlar, kendi birinci ve üçüncü bölgelerde verdiğimiz kararlar oluyor. Daha fazla sonuca etki eden işler yapmak istiyoruz. Topa hakim olacağımız oyunu oynamaya devam edeceğiz. Daha becerikli olmak istiyoruz. Ama önemli olan oyunun devamlılığı ve topa hakimiyetin devamlılığı. Bunların sonuçları maçların skorlarını belirleyecek" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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