David Sassarini: "Biz sadece kendimiz için oynadık"
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David Sassarini: "Biz sadece kendimiz için oynadık"

David Sassarini: 'Biz sadece kendimiz için oynadık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Beşiktaş deplasmanında 2-1 kazanan Karagümrük'te Teknik Sorumlu David Sassarini maçın ardından karşılaşmadan önce konuşulanlara bakmadan sadece kendileri için oynadıklarını söyleyerek, eksiklerin dönmesiyle iyi bir akşam geçirdiklerini ifade etti.

Beşiktaş deplasmanında 2-1 kazanan Karagümrük'te Teknik Sorumlu David Sassarini maçın ardından karşılaşmadan önce konuşulanlara bakmadan sadece kendileri için oynadıklarını söyleyerek, eksiklerin dönmesiyle iyi bir akşam geçirdiklerini ifade etti.

Süper Lig'in 41. hafta mücadelesinde Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Karagümrük'te Teknik Sorumlu David Sassarini maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Beşiktaş'ın çok önemli bir takım olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Sassarini, "Beşiktaş çok önemli oyunculara sahip. Bugün rakibi ilk yarıda geride karşılayıp kontrataklarla çıktık. 1 gol bulduk, 1 fırsat yakaladık. İkinci yarıda iyi olduğumuz anda ve hatta sahada en iyi olduğumuz anlarda gol yedik. Sonrasında bir gol daha bulduk ve karşılaşmayı kazandık" dedi.

"Biz kendimiz için oynadık"

Karşılaşma öncesinde ortaya atılan 'Teşvik primi' gibi iddialar üzerine de konuşan Sassarini, "Harika bir ekip var burada. Biz bugün tamamen kendimiz için sahaya çıktık. Başka durumlar bizi ilgilendirmiyor. 15 covid vakası yaşadık zamanında ve bunlar sonuçlara da yansıdı. Eksikler döndükten sonra fantastik bir akşam oldu bizim için" dedi. Sassarini maçın son anında yaşanan olaylarla ilgili soruya ise "Beşiktaş'a saygımız var. Kendi oyunumuzu oynadık ve ondan sonraki gerginlikte ne oldu bilmiyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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