David Neres'in Real Madrid'e Attığı Gol

24.12.2019 18:17 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:17

2018-19 Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Ajax'ın Real Madrid'e konuk olduğu rövanş maçında Brezilyalı kanat oyuncusu David Neres, Dusan Tadic'in ceza sahasına yolladığı pası güzel bir şekilde topu ağlarla buluşturarak takımını 2-0 öne geçirdi ve tur için avantajı Ajax'a kazandırdı. Ajax, maçı 4-1 kazanarak son şampiyonu eledi ve çeyrek finale yükseldi.