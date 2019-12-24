Haberler » Spor » David Neres'in Real Madrid'e Attığı Gol - Spor

David Neres'in Real Madrid'e Attığı Gol

2018-19 Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Ajax'ın Real Madrid'e konuk olduğu rövanş maçında Brezilyalı kanat oyuncusu David Neres, Dusan Tadic'in ceza sahasına yolladığı pası güzel bir şekilde topu ağlarla buluşturarak takımını 2-0 öne geçirdi ve tur için avantajı Ajax'a kazandırdı. Ajax, maçı 4-1 kazanarak son şampiyonu eledi ve çeyrek finale yükseldi.

24.12.2019 18:17 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:17

2018-19 Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda 'ın 'e konuk olduğu rövanş maçında Brezilyalı kanat oyuncusu David Neres, Dusan Tadic'in ceza sahasına yolladığı pası güzel bir şekilde topu ağlarla buluşturarak takımını 2-0 öne geçirdi ve tur için avantajı Ajax'a kazandırdı. Ajax, maçı 4-1 kazanarak son şampiyonu eledi ve çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler