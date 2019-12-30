David Neres'in 2018-19'daki En İyi Golleri

30.12.2019 22:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 22:18

Ajax'ın Brezilyalı kanat oyuncusu David Neres, çok iyi bir 2018-19 sezonu geçirdi. Sezonu Eredivisie ve Hollanda Kupası'nı kazanarak çift kupalı kapatan ve Şampiyonlar Ligi'nde de yarı final gören takımın en önemli hücum silahlarından biri olan Neres, 50 maçta 12 gol ve 15 asistle oynadı. İşte Neres'in 12 golünün arasından seçtiğimiz en iyileri..