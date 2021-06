David Maltas Kemal Sunal'ın Motosikletine sponsor olarak 250 çocuğun eğitim masraflarını karşılayacak

Başarılı iş insanı ve girişimci olan David Maltas, son dönemde kripto para piyasasında yaptığı yatırımlarla finans çevrelerinde adını sıkça duyduğumuz bir isim oldu. Kendisi pek istemese de yardımseverliği ile de pek çok projede sponsor olarak yer aldı.

Son olarak Kemal Sunal'ın "Doktor Civanım" filminde kullandığı motosikletin restorasyon masraflarını üstlendi. Bu sayede 250 çocuğun eğitim masraflarını da karşılayacak olan David Maltas, "Aslında bu projeyi televizyon programından izledim ve 'Ben de bir şeyler yapmalıyım.' dedim. Öyle güzel ve anlamlı bir proje ki; bu motosiklet, açık artırmayla satıldığında, 250 çocuğun eğitim masrafları karşılanacak. Bu demektir ki ülkemizin geleceğine 250 tane kaliteli yetişmiş insan kazandıracağız. Böylesine anlamlı bir projede yer almak ve en ufak bir katkım olması beni çok mutlu ediyor." Dedi.

David Maltas, çocukları geleceğin mimarı olarak gördüğünü ve onlar için yapılacak her türlü doğru projede yer almak istediğini şu sözlerle belirtti. Maltas; "Ben maalesef okulumu bitiremedim. Ama kapasitesi ve okuma isteği olan her çocuğun eğitim imkânlarına ulaşması için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Geleceğin mimarı olacak olan bu ülkenin çocukları için keşke daha fazlasını yapabilsem. Bu atasözü benim için çok büyük önem arz eder. 'Eğer bir yıl sonrasını düşünüyorsan buğday ek. 10 yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik. Yüz yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir.' Ben de bu atasözüne uyarak, sosyal yardım çalışmalarımı ve desteklerimi insan yetiştirme konusunda çalışan kurumlardan yana yapıyorum. Son desteğimi de Kemal Sunal'ın 'Doktor Civanım' filmindeki motosikletinin restore edilip satılması ile verilecek burslar için verdim. Hem rahmetli Kemal Sunal için hem de ülkemin geleceğine güvenle bakabilmek için bu projeye destek oldum. Umarım kısa zamanda restorasyon tamamlanır ve çocuklarımız eğitim imkânına kavuşur." Diye konuştu.

Kaynak: Bültenler