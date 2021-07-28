David Keynes kimdir? Bylock'un lisans sahibi David Keynes olayı nedir?
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David Keynes kimdir? Bylock'un lisans sahibi David Keynes olayı nedir?

David Keynes kimdir? Bylock'un lisans sahibi David Keynes olayı nedir?
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FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes hakkında araştırmalar arttı. Bu kapsamda David Keynes kimdir? Bylock'un lisans sahibi David Keynes olayı nedir? sorularının yanıtları merak edildi.

David Keynes kimdir? Bylock'un lisans sahibi David Keynes olayı nedir? sorularının yanıtları merak edilen konular arasında yer aldı.

DAVID KEYNES KİMDİR?

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in 9 Haziran'da İstanbul'a gelerek teslim olduğu ve sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi. Keynes hakkında, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

David Keynes, yüksek lisans eğitimi için ABD'ye gittikten sonra vatandaşlık alıp ismini değiştirmiştir. Amerikan pasaportundaki adı David Keynes'tir. 1973'te Türkiye'de dünyaya gelen David Keynes, babasının 13 yaşında Türk vatandaşlığına geçtiğini ifade ediyor. Annesinin ise Giresunlu olduğu biliniyor. Keynes, çocukluğunun Ankara'da geçtiğini ve lise yıllarında FEM Dershanesi'ne gittiği biliniyor.

TESLİM OLMAK İSTEDİ

FETÖ ile iltisakı nedeniyle kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunan Keynes'in avukatınca 4 Mart 2021'de verilen dilekçede, Keynes'in Türkiye'ye gelerek etkin pişmanlık hükümleri kapsamında beyanda bulunmak istediğini bildirdi.

TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıyla avukatı aracılığıyla yapılan ikna görüşmeleri sonunda 9 Haziran saat 10.20 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gelerek kendiliğinden teslim olan Keynes, burada gözaltına alındı. Sevk edildiği hakim tarafından da tutuklandı.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Keynes hakkında, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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