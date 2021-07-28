DAVİD KEYNES İDDİANAMESİNDEN DETAYLAR

*Türkiye'de kalması sakıncalı bulununca Amerika gönderildi.

*Türkiye'de kalması sakıncalı bulununca Amerika gönderildi.

Özden ATİK/ FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olan David Keynes hakkında hazırlanan iddianamede, "örgüt üyelerinin telefonla iletişim kurmamalarını, örgüt üyelerinin aralarında iletişim sağlayabileceği bir uygulama geliştirilmesi talimatını FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından verildiği kaydedildi. David Keynes'in TSK Mahrem Yapılanmasında öğretmen (grup abisi) konumuna kadar yükseldiği, Türkiye'de kalmasının sakıncalı olduğu değerlendirilmesi üzerine sağlanan uygun imkanlarla Amerika'ya gönderildiği anlatıldı.

TSK MAHREM YAPILANMASINDA GRUP ABİSİ KONUMUNA YÜKSELDİ

İddianamede, şüpheli David Keynes'in "örgütün Işık evlerine gittiği, evlerde konakladığı, şakirtlik programına alınarak örgütün şakirdi haline geldiği, örgüt içerisinde görevler üstlendiğini, kütüphane sorumlusu ve belletmenlik görevlerinde bulunduğu, örgütün en önemli yapılanma alanı olan mahrem yapılanmada TSK Mahrem Yapılanmasında öğretmen (grup abisi) konumuna kadar yükseldiği, yaşamış olduğu olumsuzluklardan örgütü sorumlu tutması üzerine örgütle ilgili mahrem bilgileri köşe yazarına vermesi üzerine bizzat örgüt elebaşının şüpheli ile görüştüğü, şüphelinin sahip olduğu mahrem bilgilerden dolayı uygun olanaklar sağlanarak şüphelinin Amerika'ya gönderildiği, örgüt elebaşının talimatı ile örgüt içi gizli yazışmalarda kullanılacak kriptolu yazışma programının alan adı kiralanması, Google Markete ve Apple Markete yüklenmesinde şüphelinin kimlik ve kredi kartı bilgilerini kullandırtarak yardımda bulunduğu" anlatıldı. İddianamede, şüpheli Keynes'in FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde çeşitli ve yoğun şekilde tespit edilen eylemleriyle örgüt ile organik bağ içerisine girip örgüt talimatları doğrultusunda faaliyetlerinin bulunduğuna dair delillerin elde edildiği, "Silahlı Terör Örgütü Üyeliği" suçunu işlediği kaydedildi. Keynes'in savunmasında, bir kısım şahısları teşhis ettiği, Bylock programı ile ilgili beyanlarda bulunduğu, bu programla ilgili kişileri teşhis ettiği ve mailine gelen bir kısım Apple Marketten gelen mailleri kendi rızasıyla sunduğu kaydedilen iddianamede, TCK'nın 221. maddesi kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması hususunda kovuşturma sonucunda mahkemece değerlendirilmesinin gerektiği vurgulandı.

80'LERİN SONUNDA ÖRGÜTLE TANIŞIYOR

İddianamede, şüpheli Keynes'in ilk olarak 1986-1987 yıllarında 8. sınıfta eğitim görmekte iken Vatandaşlık Bilgisi dersi öğretmeninin ders çalışmak için kendisini örgütün 'Işık Evleri' olarak adlandırılan örgüte üye devşirilmesinde kullandığı örgüt evlerine yönlendirmesiyle tanıştığı, şüpheliye bu tarihten sonra örgütün şakirtlik programının uygulanmaya başlandığı, örgütsel özel testlere tabi tutulduğu, 1990 yılında lise son sınıfta örgüte müzahir Çemberlitaş Fem Dershanesine kayıt olduğu, 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünü kazanması üzerine Ankara'ya gittiği ve burada örgüte ait evlerde kalmaya başladığı, örgüt içerisinde önce Kütüphane Sorumlusu ve belletmenlik görevlerinde bulunduğu, ilerleyen aşamalarda "Tarık Kod" adı verilerek Türk Silahlı Kuvvetleri Mahrem Yapılanmasında Öğretmen (Grup Abisi) görevinin verildiği ve şüphelinin bu görevi yürüttüğü anlatıldı.

CUMHURİYET YAZARINA ÖRGÜTLE İLGİLİ BİLGİLER VERİYORŞüpheli David Keynes'in okulu bir türlü bitirememesi üzerine psikolojik sıkıntılar yaşamaya başladığı, sıkıntıların nedeninin örgüt olduğunu düşünmesi üzerine Eylül - Ekim 1997 döneminde o dönem adı Tarikat, Cemaat, Nurcular olarak anılan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü aleyhine köşe yazıları yazan Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarı Hikmet Çetinkaya ile görüşerek örgütle alakalı bilgiler verdiği ve Hikmet Çetinkaya'nın 6 Ekim 1997 yılında Cumhuriyet Gazetesinde köşe yazısında bununla ilgili yazı yazdığı da iddianamede anlatıldı.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞBu durumun örgütü tedirgin etmesi üzerine bir müddet şüphelinin Ankara'da örgüte ait evlerde örgüt elemanlarınca saklandığı, şüphelinin yaşamış olduğu psikolojik sıkıntılardan dolayı başarısız bir intihar girişiminde bulunduğu, bu olayların 28 Şubat 1997 postmodern darbeden 3-4 ay öncesinde yaşanması, örgütün kurmak istediği Mahrem Yapılanmayı ortaya çıkarabileceğini düşünen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü elebaşını tedirgin ettiği ve bunun üzerine o dönem TSK Mahrem Yapılanmasından Sorumlu Murat Ceylan'ın olaya tanık olan Mehmet Candan ile birlikte şüpheliyi İstanbul'a örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile görüştürmek üzere getirdiği, İstanbul Altunizade FEM dershanesinde şüphelinin Fetullah Gülen ile görüştüğü, Fetullah Gülen'in şüpheliye araç tahsis edilmesi, burs verilmesi şeklinde çözümler üretileceğini söylemesi üzerine ayrıldıkları" ifade edildi. Örgüt tarafından şüpheliye vaat edilen yardımların yapılmaması üzerine şüphelinin bildiği diğer bilgileri ve isimleri de gazetelere vereceğini söylemesi üzerine 2-3 yıl daha Ankara'da kaldıktan sonra Türkiye'de kalmasının sakıncalı olduğu değerlendirilmesi üzerine sağlanan uygun imkanlarla Amerika'ya gönderildiği ve Amerika'da Eyalet Sorumlusu Selim (Kod) Hüseyin Şentürk'ün sorumluluğuna verildiği ve şüphelinin 15 Kasım 2011 tarihinde Amerikan vatandaşlığını alarak David Keynes olarak adını değiştirdiği, Amerika'da örgütle irtibatının devam ettiği kaydedildi.

UYGULAMA GELİŞTİRİLMESİ TALİMATI GÜLEN'DENFETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından yapılabilecek ve örgütü deşifre edecek teknik dinlemelere karşı örgüt üyelerinin telefonla iletişim kurmamalarını, örgüt üyelerinin aralarında iletişim sağlayabileceği bir uygulama geliştirilmesi talimatı vermesi üzerine 'Tilki' lakaplı Atalay Candelen tarafından mesleki bilgisi, teknoloji şirketi imkanları ve örgütün desteği ile ByLock isimli kriptolu yazışma programını örgüt için geliştirdiği, bu uygulamanın sunucuya bağlanabilmesi için alınan "bylock.net" uzantılı alan adının şüpheli Keynes'in kimlik bilgileri ve mail hesabı kullanılarak alındığı ve bu alan adının ödemelerini şüphelinin yaptığı anlatıldı.

APPLE VE GOOGLE MARKET'E ŞÜPHELİNİN MAİL HEAPLARIYLA YÜKLENDİ

Programın örgüt üyelerine daha hızlı ulaştırılmasının sağlanması ve aynı zamanda bu uygulamanın herkese açık bir uygulama olduğu izlenimi verilmesi amacıyla Apple Market (App Store) ve Google Market'e (Google Play) şüpheli David Keynes'in kimlik bilgileri, mail bilgileri ve şüphelinin isimleri üzerine oluşturulan mail hesaplarıyla yüklendiği, şüphelinin de örgütün Kriptolu Yazışma sistemi olan ByLock sistemine dahil edildiği, şüphelinin, ByLock programının geliştiricisi Atalay Candelen'in ortağı ve yetkilisi olduğu Base Bilgi Teknolojileri Limited Şirketinde SGK kaydının yapıldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı