David Icke: Facebook komplo teorisyeninin hesabını kapattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

David Icke: Facebook komplo teorisyeninin hesabını kapattı

David Icke: Facebook komplo teorisyeninin hesabını kapattı
01.05.2020 20:50 | Son Güncelleme: 01.05.2020 20:50

Facebook komplo teorisyeni David Icke'ın resmi hesabını "sağlık hakkında zarara yol açabilecek şekilde yanlış bilgi yaydığı" gerekçesiyle kapattı.

Facebook, sosyal medya üzerinden komplo teorileri yayınlayan ve çok sayıda takipçisi bulunan David Icke'ın resmi hesabını "sağlık hakkında zarara yol açabilecek şekilde yanlış bilgi yaydığı" gerekçesiyle kapattı.

Icke, 5G şebekeleri ile koronavirüsün salgını arasında bir bağ olduğu gibi doğru olmayan iddialar yayıyordu.

Bir videosunda ise virüsün arkasında Yahudi bir grubun olduğunu öne sürmüştü.

Facebook hesabının kapatılmasının ardından Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Icke, "Faşist Facebook, David Icke'ın hesabını siler - elitler KORKUYOR" dedi.

Dijital kampanya grubu Dijital Öfke Karşıtı Merkez (CCDG) bugün teknoloji şirketlerine açık bir mektup yazarak Icke'ın hesabının kapatılması çağrısında bulundu.

Mektupta Amazon, Facebook, Twitter ve YouTube'un "Icke'ın ırkçılığını ve yanlış bilgilerini yaymaya aracı olduğu" yazılıyor.

İngiltere'den Milletvekili Damian Collins'in yanı sıra ünlü doktorlar Christian Jessen, Dawn Harper ve Pixie McKenna tarafından da imzalanan mektupta Icke'ın koronavirüs hakkındaki komplo teorilerinin 30 milyondan fazla izlendiği belirtiliyor.

Buna verilen örneklerden bazıları ise şöyle:

Çağrı, Facebook hesabının kapatılmasından sonra yapıldı.

YouTube, Nisan ayında Icke'ın yalanlarını içeren bir videosunu kaldırmıştı. Aynı video Facebook'tan da kaldırılmıştı.

Analiz: Marianna Spring, BBC Dezenformasyon ve Sosyal Medya Muhabiri

David Icke salgın başladığından beri birkaç komplo teorisini sosyal medyada paylaştı.

Bu içeriklerden bazıları YouTube gibi platformların komplo teorilerine dair politikalarını güncellemesine yol açtı.

Bu, sosyal medya platformları için zor bir alan.

İnsanlara zarar verebilecek söylentiler ve spekülasyonlara dair harekete geçmek kolay olsa da komplo teorileri, engellenmeleri durumunda sosyal medya platformalarının sansürcülükle suçlanabilecekleri gri bir alanda.

Fakat dünya çapında 5G baz istasyonları ve telekomünikasyon işçilerine saldırılar, Twitter ve TikTok gibi platformların kurallarını değiştirmesine yol açtı.

Hükümetler de sosyal medya siteleri gibi zararlı söylemleri engellemek ve ifade özgürlüğünü kısıtlamamak arasında ince bir denge tutturmaya çalışıyor.

Fakat uzmanlar moderasyon ve işbirliği ile bunun mümkün olduğunu söylüyor.


haberler.com/haber/2020/05/01/david-icke-facebook-komplo-teorisyeninin-hesa-2-13180764_o.jpg"/>


BBC

Dünya Manşet

Haberler

Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş Haber
Trump'tan Michigan Valisi'ne çağrı: Silahlı kişilerle uzlaş
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti Haber
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize 'Virüsü siz buraya taşıdınız' diyerek saldırdı Haber
Gözü dönmüş saldırgan, Asyalı evsize "Virüsü siz buraya taşıdınız" diyerek saldırdı
Koronavirüs fırsatçıları bunu da yaptı! İyileşen hastaların kanları satışa çıkarıldı Haber
Koronavirüs fırsatçıları bunu da yaptı! İyileşen hastaların kanları satışa çıkarıldı
İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz Haber
İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz
ABD'de 'Evde Kal' çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı Haber
ABD'de "Evde Kal" çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı
Güney Kore kaynaklı istihbarat raporu: Kim Jong Un, stres ve alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor
Güney Kore kaynaklı istihbarat raporu: Kim Jong Un, stres ve alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor
Oxford Üniversitesi müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı insan vücudunda olumlu sonuçlar veriyor
Oxford Üniversitesi müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı insan vücudunda olumlu sonuçlar veriyor
Koronavirüs için üç farklı senaryo: Salgın 2 yıl daha sürebilir
Koronavirüs için üç farklı senaryo: Salgın 2 yıl daha sürebilir
ABD'den keyifleri kaçıracak koronavirüs raporu: 2 yıldan önce kontrol altına alınması zor
ABD'den keyifleri kaçıracak koronavirüs raporu: 2 yıldan önce kontrol altına alınması zor
Trump: Koronavirüsün Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüm
Trump: Koronavirüsün Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüm
İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir
İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
ABD'de koronavirüs, 73 yıllık evli çifti 6 saat arayla birbirinden ayırdı
ABD'de koronavirüs, 73 yıllık evli çifti 6 saat arayla birbirinden ayırdı
İsveçli aktivist Greta, korona mücadelesi için UNICEF'e 100 bin dolar bağışladı
İsveçli aktivist Greta, korona mücadelesi için UNICEF'e 100 bin dolar bağışladı
İlk kez koronavirüs vakasının tespit edildiği Tacikistan'da 15 kişi hastaneye kaldırıldı
İlk kez koronavirüs vakasının tespit edildiği Tacikistan'da 15 kişi hastaneye kaldırıldı
NASA'nın Mars'a göndereceği helikoptere adını, bir lise öğrencisi verdi
NASA'nın Mars'a göndereceği helikoptere adını, bir lise öğrencisi verdi
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için...
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
Fransa ve İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 574 kişi hayatını kaybetti
Fransa ve İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 574 kişi hayatını kaybetti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti
Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Türk ortaklı şirket koronavirüs aşısının insan testlerine başladı
Türk ortaklı şirket koronavirüs aşısının insan testlerine başladı
Trump'tan ilginç çıkış: Virüs yok olup giderse aşıya da ihtiyaç duymayız
Trump'tan ilginç çıkış: Virüs yok olup giderse aşıya da ihtiyaç duymayız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Hande Yener Gülben Ergen Demet Akalın
Spor Selçuk İnan Ersun Yanal Ahmet Ağaoğlu Hidayet Türkoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla İzmir 1 Mayıs Futbolcu Fenerbahçe
Şu an buradasınız: David Icke: Facebook komplo teorisyeninin hesabını kapattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 21:52:41. #1.15#
title