David Garrett kimdir? Kemanın Dahi Çocuğu David Garrett nereli, kaç yaşında?

Alman keman virtüözü David Garrett, tüm dünyada popülerliğini sürdüren ve dünyanın en iyi keman virtüözü olarak kabul edilen bir sanatçıdır. Kemanın dahi çocuğu diye de adlandırılan David Garrett, adeta kemanla aşk yaşıyor! Gerek canlı gerek sosyal medyada verdiği konserlerle, çaldığı eserlerle adından söz ettiren David Garrett, sosyal medyada sıklıkla konuşuluyor!Peki, David Garrett kimdir? Kemanın Dahi Çocuğu David Garrett nereli, kaç yaşında?

DAVİD GARRETT KİMDİR?

David Garrett 4 Eylül 1980 yılında Almanya'nın Aachen şehrinde dünyaya gelmiş dünyanın en önemli keman virtüözlerinden biri kabul edilen Alman keman virtüözüdür. Babası Alman annesi ise Amerikalıdır. David Garrett, asıl adı David Bongartz'tır ve 40 yaşındadır.

David Garrett, 4 yaşındayken babası, David'in büyük kardeşine keman hediye etmiştir. Bir sene geçmeden David keman çalmayı öğrendi. Ve bir yarışmayı kazandı. 7 yaşındayken düzenli olarak resitaller vermeye başladı. 12 yaşında iken Polonyalı keman virtüözü Ida Haendel ile çalışmaya başladı.

13 yaşındayken 2 CD kaydetti. Hollanda ve Alman televizyonuna konuk oldu. Enstrüman olarak Stradivarius "San Lorenzo" kullandı. Bu keman döneminin en iyi kemanlarından biriydi. 14 yaşındaki genç keman virtüözü Alman plak markası Deutsche Grammophon'ile anlaştı. 17 yaşında Münih Filarmoni Orketrasıyla bir dizi konserler verdi. Bu konserler Hindistan'ın bağımsızlığa kavuşmasının 50. yılı kapsamında Mumbai ve Delhi yapıldı.

Hannover'daki Expo 2000 etkinliklerine katıldı. Eğitimine Londra'daki Royal Collage Of Music'te devam etti. 2004'te New York'ta bulunan Julliard School'dan mezun oldu. Julliard School'da Itzhak Perlman ile çalıştı. Bazı moda yazarları David Garrett'ı klasik müziğin David Beckham'ı olarak nitelendirdi.

2008'de BBC TV'nin Blue Peter adlı programında David Garret, Guiness Rekorlar Kitabı'na Dünyanın En Hızlı Keman Çalan İnsanı olarak geçti. Flight of The Bumble Bee'yi 1 dakika 6,56 saniyede çaldı. Yani saniyede 13 nota çaldı.

Bugün dünya çapında bir şöhret ve başarıya sahip David Garrett yaşayan en önemli keman virtüözlerinden biri kabul edilmektedir. Dünyanın pek çok ülkesinde gerçekleştirdiği konserlerinin biletleri aylar önceden tükenen ve gittiği her ülkede medya ve halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan David Garrett ayrıca bilinen parçaları da cover yapıyor. Bu parçalar arasında Nothing Else Matters, He is A Pirate ve Smooth Criminal gibi parçalar bulunmaktadır. Grubunda gitarist, baterist, bassist ve klavyeciler bulunmaktadır.