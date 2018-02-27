Çek Taraftarlar, Semih Kaya'yı Beğenmedi: Parayı Sokağa Attık
Çek gazeteci David Cermak, Galatasaraylı Semih Kaya'nın Sparta Prag'daki performansını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi: Taraftarlar parayı sokağa attıklarını düşünüyor.
Galatasaray'dan sezon başında Sparta Prag'a transfer olan Semih Kaya, hafta sonunda bir ilki yaşadı. Uzun süren sakatlığından sonra ilk 11'de sahaya çıkan savunma oyuncusu, yeni takımında ilk kez bir lig maçında 90 dakika görev yaptı.
BEĞENMEDİLER
Slovacko karşısında forma giyen Semih, 1-1 berabere biten maçta defansın ortasında Hovorka ile birlikte görev yaptı. Maçtaki performansı beğenilmeyen milli futbolcu ile ilgili, Sparta Prag cephesinde bu transferden hiç verim alınamaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşandığı ortaya çıktı.
Idnes gazetesinden Çek futbol yazarı David Cermak, Sparta Prag'ın sarı-kırmızılılardan 2 milyon euro karşılığında üç yıllığına transfer ettiği Semih Kaya ile ilgili Skorer'e değerlendirmelerde bulundu:
"PARA SOKAĞA ATILDI"
"Semih Kaya kulüp için bir hayal kırıklığı oldu. Taraftarların bir bölümü bu transferle Sparta'nın parasını sokağa attığını düşünüyor. Çünkü futbolcu sürekli sakat ve oynadığında da hiç iyi bir performans sergileyemiyor. Hazırlık maçlarında da iyi değildi, şans bulduğu resmi maçlarda da iyi değil.
"TAKIM İÇİNDE SEVİLİYOR"
Tabii şu ana kadar sadece bir kaç maça çıkabilmiş bir ismi futbolcu olarak yargılamak doğru olmaz. Ancak genel olarak camiada oyuncunun durumu ile ilgili düşünceler bu yönde. Sakatlığından dolayı yaşadığı şanssızlık da üzüntü veriyor çünkü kendisi takım içinde aslında sevilen bir isim. Duyduğum kadarıyla soyunma odasında arkadaşlarıyla bir problemi yok ve ilişkileri gayet iyi."
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bizim sizden aldigimiz yarisi cöp birtaneden bisey olmazCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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Lan biz Van Persie yattığı yerde 5 milyon para verdik yıllık Allah'ın fakirleri ...Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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O HEP KENDİ KALESİNE ATARCevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
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ne aglıyonuz be türkiyede yüzlercesi varCevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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Size kılıcdaroğlunu gönderilim forvette oynatın onu seversiniz gol atmasa bileCevap Yaz 16 8 Yayından Kaldır